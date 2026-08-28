2ನೇ ದಿನ ಭಾರಿ ಕುಸಿತವಾದ್ರೂ 200 ಕೋಟಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ: ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್!
Toxic Box Office Day 2: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 150+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ 2ನೇ ದಿನ!
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 28, 2026 at 8:55 AM IST
ಯಶ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ದಿನ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ವಾರಾಂತ್ಯದ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೂ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 2ನೇ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 22,629 ಶೋಗಳೊಂದಿಗೆ 43.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 36.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ 26.6% ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲ ದಿನ 56.1% ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ: ಗುರುವಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಷಾವಾರು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಒಂದರಿಂದಲೇ 27.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. 10.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮಲಯಾಳಂ 45 ಲಕ್ಷ ರೂ., ತಮಿಳು 1.75 ಕೋಟಿ ರೂ., ತೆಲುಗು 3.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 190.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ದಾಖಲೆಯ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
2 ದಿನಗಳ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|190.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್) ಕಲೆಕ್ಷನ್
|164.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್) ಗಳಿಕೆ
|137.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|26.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 137 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 121 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ (101 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ) ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಕೆಲ ಟಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದೆ ಕನ್ನಡ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ.
ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್!
|ಸಿನಿಮಾ
|ಮೊದಲ ದಿನದ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಪುಷ್ಪ 2
|164.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಆರ್ಆರ್ಆರ್
|133.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಬಾಹುಬಲಿ 2
|121.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಕೆಜಿಎಫ್ 2
|116.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಧುರಂಧರ್ 2
|102.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಟಾಕ್ಸಿಕ್
|101.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಮೂಲ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
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ಮಲಯಾಳಂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಥೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಾಲ್ಕುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
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