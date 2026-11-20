'ಕೆಜಿಎಫ್ 2'ರ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ಯಶ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಂ.1 ಸಿನಿಮಾವಾದ ರಾಮಾಯಣ
ಯಶ್ ಅವರ 'ರಾಮಾಯಣ'ವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಕೆಜಿಎಫ್ 2' ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರಿ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 12:22 PM IST
'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯು ಅವರ 2022ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 2'ರ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ ನಾವೀಗ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ವಿಷಯ ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ವಿದೇಶದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಆಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ದಂಗಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದೀಗ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
'ರಾಮಾಯಣ' 15ನೇ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮಾಯಣ ಗುರುವಾರದಂದು 23.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಚಿತ್ರದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 19.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 21,437 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೇ.16.9ರಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿತ್ತು.
15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
|ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,547.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,032.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|863.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|515.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
2ನೇ ವಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೂ, 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು ವಿವಿಧ ಭಾಷಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ ಚಿತ್ರ 1,032.15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಕೆಜಿಎಫ್ 2'ನ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,215.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,000.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|859.70 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|214.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,032.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ 1,000.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ರಾಮಾಯಣದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ (ನೆಟ್/ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್)
|ಹಿಂದಿ
|657.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಕನ್ನಡ
|70.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ತೆಲುಗು
|54.40 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ತಮಿಳು
|41.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಮಲಯಾಳಂ
|40.55 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಇತ್ತೀಚಿನ IMDbಯ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ 10 ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣವು 3ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
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ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ರಾಜ ದಶರಥನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ 'ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್', 'ಡಿಎನ್ಇಜಿ' ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್' ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವು 2028ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
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