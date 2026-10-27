ರಾಮಾಯಣ ಭರ್ಜರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್: 2.43 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಸೇಲ್; ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ
'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 12:56 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥಾಹಂದರವು 2026ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ 5,600 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ 2.43 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು 13.14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮುಂಗಡ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು (ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ಸ್) ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷಿಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದೊತ್ತಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.
ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರ ರಿವೇಂಜ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಅನಿಮಲ್'ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ರಣ್ಬೀರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ, ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥಾಹಂದರವುಳ್ಳ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ 'ಶ್ರೀರಾಮ'ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - 2.80 ಕೋಟಿ ರೂ. (ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯ 21% ರಷ್ಟು), ದೆಹಲಿ - 2.62 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ 2.15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ರಾವಣ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಯಶ್ ಕರುನಾಡಿನವರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ನಗರಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಎನ್ಸಿಆರ್ 2.62 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ (ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಶೇ.20ರಷ್ಟು) ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ (1.94 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು (1.75 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಇವೆ.
ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶೋಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದು, 906 ಶೋಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡ 21ರಷ್ಟು ಆಸನಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಶೋಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಎಲ್ಲಾ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. 40 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಬಹುತೇಕ ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಶೇಕಡ 92ರಷ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸನಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ.
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'ಬುಕ್ಮೈಶೋ' ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರವು ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 7ರಂದು ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
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ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯೇನಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರವೆಂದರೆ, 1917ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅವರ ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರ 'ಲಂಕಾ ದಹನ'. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ, ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ಸ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಿರಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.