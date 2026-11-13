ಈ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕನ್ನಡದ ಏಕೈಕ ನಟ ಯಶ್: ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ನ 2 ಸಿನಿಮಾ; ಬಾಹುಬಲಿ, ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಾಮಾಯಣ!
ಈ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡದ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಮೂಲಕ ಚಂದನವನದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ಯಶ್ ಅವರೀಗ 'ರಾಮಾಯಣ' ಮುಖೇನ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಯೋಜನೆಯಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 2:00 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವಿಜೇಯದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಲುವಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್, ಈಗ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.
ಹೌದು, ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಮಾಯಣ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಕೇವಲ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ! ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾದೇವಿಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,030 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ, ಬಲವಾದ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಬೃಹತ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ನಟ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 1,000 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಏಕೈಕ ನಟನ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳಿರುವುದು ಚಂದನವನದ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ, ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಗಡಿಮೀರಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಸಿನಿಮಾವು 1,000 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಕನ್ನಡದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವೇ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,000 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು
|ಸ್ಥಾನ
|ಸಿನಿಮಾ
|ತೆರೆಕಂಡ ವರ್ಷ
|ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1.
|ದಂಗಲ್
|2016
|2070.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2.
|ಧುರಂಧರ್ 2
|2026
|1813.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|3.
|ಬಾಹುಬಲಿ 2
|2017
|1788.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|4.
|ಪುಷ್ಪ 2
|2024
|1742.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|5.
|ಧುರಂಧರ್
|2025
|1307.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|6.
|ಆರ್ಆರ್ಆರ್
|2022
|1230.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|7.
|ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2
|2022
|1215.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|8.
|ಜವಾನ್
|2023
|1160.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|9.
|ಪಠಾಣ್
|2023
|1055.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|10.
|ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ
|2024
|1042.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|11.
|ರಾಮಾಯಣ
|2026
|1,033+ ಕೋಟಿ ರೂ. (8 ದಿನಗಳ ಗಳಿಕೆ) ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ರಾಮಾಯಣ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಿಷ್ಟು
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,033.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 675.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 564.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 358.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
(ಗಮನಕ್ಕೆ: ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಯಶ್ ಅವರ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2ರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ).
ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2ನ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಷ್ಟು?
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,215 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,000.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 859.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 214.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಕನ್ನಡದ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸರಿ-ಸುಮಾರು 850 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತಾದರೂ, 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸದ್ಯ 1,000 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಎರಡೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದು, ಚಂದನವನದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ರಾಮಾಯಣವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ 10 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆರ್ಆರ್ಆರ್ 16 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೆಜಿಎಫ್: ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಸಿನಿಮಾ 18 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜವಾನ್ 18 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಪಠಾಣ್ 27 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಈ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಂಟೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಅವರ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರವು ಬಾಬುಬಲಿ, ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಅಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
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ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಡಿಎನ್ಇಜಿ ಮತ್ತು ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
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