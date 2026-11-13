ETV Bharat / entertainment

ಈ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕನ್ನಡದ ಏಕೈಕ ನಟ ಯಶ್​​: ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ನ 2 ಸಿನಿಮಾ; ಬಾಹುಬಲಿ, ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಾಮಾಯಣ!

ಈ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡದ ಕೆಜಿಎಫ್​​​ 2 ಮೂಲಕ ಚಂದನವನದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ಯಶ್ ಅವರೀಗ 'ರಾಮಾಯಣ' ಮುಖೇನ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಯೋಜನೆಯಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಶ್​ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ.

Yash in Ravana Role
ರಾವಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ - 1,000 ಕೋಟಿ ದಾಟಿತು 'ರಾಮಾಯಣ' (Photo: Team Ramayana)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 13, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​​​ ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವಿಜೇಯದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಸಿನಿಮಾ ಸಲುವಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​,​ ಈಗ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್​​ 5ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.

ಹೌದು, ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಮಾಯಣ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಕೇವಲ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ! ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್​ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾದೇವಿಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,030 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ, ಬಲವಾದ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಬೃಹತ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಕ್ಲಬ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

Ramayana Crosses Rs 1000 Cr
1,000 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ 'ರಾಮಾಯಣ' (Photo: Poster Shared By Film Team)

ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ನಟ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 1,000 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಏಕೈಕ ನಟನ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳಿರುವುದು ಚಂದನವನದ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ, ಯಶ್​ ಅವರನ್ನು ಗಡಿಮೀರಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಸಿನಿಮಾವು 1,000 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಕನ್ನಡದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವೇ.

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,000 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು

ಸ್ಥಾನಸಿನಿಮಾತೆರೆಕಂಡ ವರ್ಷವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​​
1.ದಂಗಲ್ 20162070.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
2.ಧುರಂಧರ್ 220261813.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
3.ಬಾಹುಬಲಿ 220171788.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
4.ಪುಷ್ಪ 220241742.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
5.ಧುರಂಧರ್20251307.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
6.ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​20221230.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
7.ಕೆಜಿಎಫ್​ ಚಾಪ್ಟರ್ 220221215.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
8.ಜವಾನ್​​​20231160.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
9.ಪಠಾಣ್20231055.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
10.ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ20241042.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
11.ರಾಮಾಯಣ20261,033+ ಕೋಟಿ ರೂ. (8 ದಿನಗಳ ಗಳಿಕೆ) ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ರಾಮಾಯಣ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಿಷ್ಟು

  • ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 1,033.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 675.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 564.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 358.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

(ಗಮನಕ್ಕೆ: ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಯಶ್​ ಅವರ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಚಾಪ್ಟರ್​​ 2ರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ).

ಕೆಜಿಎಫ್​ ಚಾಪ್ಟರ್​​ 2ನ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಷ್ಟು?

  • ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 1,215 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 1,000.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 859.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 214.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಕನ್ನಡದ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಸರಿ-ಸುಮಾರು 850 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತಾದರೂ, 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸದ್ಯ 1,000 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಎರಡೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದು, ಚಂದನವನದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್​ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ರಾಮಾಯಣವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್‌ಕ್ಲೂಷನ್ 10 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್ 16 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೆಜಿಎಫ್: ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಸಿನಿಮಾ 18 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜವಾನ್ 18 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಪಠಾಣ್ 27 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಈ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಂಟೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಯಶ್​ ಅವರ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರವು ಬಾಬುಬಲಿ, ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್ ಅಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್​​ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 1,000 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ 'ರಾಮಾಯಣ': ರಣ್​ಬೀರ್​​, ಯಶ್​ ಸಿನಿಮಾದ 16 ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಿವೆ!

ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಡಿಎನ್‌ಇಜಿ ಮತ್ತು ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್‌ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣೇಶ್, ಯಶ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇಕೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿ?: ಟ್ರೋಲ್ಸ್​ಗೆ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

TAGGED:

YASH BOX OFFICE RECORDS
ರಾಮಾಯಣ 1000 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಯಶ್​​ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ದಾಖಲೆ
ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ
ರಾಮಾಯಣ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.