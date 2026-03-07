ETV Bharat / entertainment

ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್; ಉದ್ದ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಲುಕ್​ ಅನಾವರಣದ ಬಳಿಕ ಅದೇ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಪಬ್ಲಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

YASH SPOTTED WITH HIS WIFE RADHIKA PANDITH OUTSIDE OF THE RESTAURANT IN MUMBAI
ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಯಶ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 7, 2026 at 12:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆಲ್ಲೋದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ತೆರೆಮರೆಯ ಕಲಾವಿದರ ಪರಿಶ್ರಮ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಫಿಟ್ನೆಸ್​​ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್​​ನಿಂದಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.

ಇದೀಗ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶೇಡ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್​ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಗಡಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿರೋ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್​ಗೆ ಯಶ್ ಉದ್ದವಾದ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಕೆಜಿಎಫ್ ಹಾಗು ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಚಿತ್ರ ಶುರುವಾದಗಿನಿಂದಲೂ ಯಶ್ ಉದ್ದವಾದ ಕೂದಲು ಹಾಗು ಉದ್ದನೆಯ ಗಡ್ಡದಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ‌. ಅದೇ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇಡ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಜ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೆಸರಿನ ಪಾತ್ರದ ಲುಕ್​​ಗಾಗಿ ಗಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಕೂದಲನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಲುಕ್​​ನ ಅನಾವರಣ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದೇ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಪಬ್ಲಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ‌ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಯಶ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣದಾದ ಗಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಯಶ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂಬೈ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗೆ ಯಶ್ ಅವರು ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಪಾತ್ರದ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶ್ ಆಪ್ತರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೇ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇಂದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪತ್ನಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಯನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್​ ಅವರಿಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಹ್ಯುಮಾ ಕುರೇಶಿನಾ ಯಾರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೂನ್ 4ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ: ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ: ಕಾರಣ ಇದಂತೆ!

TAGGED:

RADHIKA PANDITH BIRTHDAY
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಯಶ್​
YASH IN MUBAI
YASH VIDEO
YASH WITH DIFFERENT LOOK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.