ಯಶ್ ​ಮಗನ 6ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ: ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ರಾಧಿಕಾ; ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನನ್ನೂ ಮೀರಿಸುತ್ತಾನೆಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​

ಪುತ್ರ ಯಥರ್ವ್ ಆರನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್​ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ​

Yash Radhika pandit
ಯಶ್​ - ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 30, 2025 at 12:26 PM IST

2 Min Read
ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್​ ಹಾಗೂ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜೋಡಿಯ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ, ಸದ್ಯ ಮಾದರಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವ ಜೋಡಿಗೆ ಇವರು ರೋಲ್​ ಮಾಡೆಲ್​. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಕಿರಿಪುತ್ರ ಯಥರ್ವ್ ಆರನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.

ಒಂದು ಸಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿಕ​​ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮನಮೋಹಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಮಗನ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗನ ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್​ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಮಗನೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಯಶ್​ ಮುದ್ದಿನ ಮಡದಿ, ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗನಿಗೆ ಇಂದು ಆರು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅಪ್ಪುಗೆ, ನಗು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದೆ. ಕೀಪ್​ ಶೈನಿಂಗ್​ ಬೇಬಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್​​​ಡೇ ಯಥರ್ವ್​​​​ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೋಸ್ಟ್​​ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ, ಯಶ್​ ಬಾಸ್​ ಅನ್ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್​ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಜೂನಿಯರ್​ ಯಶ್​ ಬಾಸ್​ ಅಂತಾ ಓರ್ವರು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಲಿಟಲ್​ ರಾಕಿ ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಯಶ್ ಸರ್​ಗಿಂತ ಯಥರ್ವ್ ಹೆಚ್ಚು ಹ್ಯಾಡ್ಸಂ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಇತಿಹಾಸ ಬದಲಾಯಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ' ನಾಳೆ ಒಟಿಟಿಗೆ: ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್​ ಮಾಡಿ, ಅಮ್ಮನ ಮಗನಿಗೆ, ಮಿನಿ ಹುಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್​ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಚೋಟಾ ರಾಕಿ ಭಾಯ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಲಿಟಲ್​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಜೂನಿಯರ್​ ಯಶ್​ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್​​ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಯಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸ್ವಾಗ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಅಪ್ಪು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ': ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್

ಯಥರ್ವ್ 2019ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 30ರಂದು​ ಜನಿಸಿದ. ಪೋಷಕರು ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಕಪಲ್​​. ಅವರಂತೆಯೇ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯಶ್​ ರಾಧಿಕಾ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯೂಟ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​​ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.

