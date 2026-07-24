ಯಶ್ 'ರಾಮಾಯಣ' ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಗೆ?: ರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಸೂಕ್ತವೇ?
ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕಾಮಿಕ್ - ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ತಾವೇಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು? ಎಂಬುದನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 24, 2026 at 1:47 PM IST
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರ ತಂಡವು ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕಾಮಿಕ್-ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಚರ್ಚೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಲು ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಯಶ್ 'ರಾಮಾಯಣ' ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಗೆ? ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಯಶ್, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಟನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಭಿನ್ನ ಎನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಂಡದ "ಸರಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶ".
"ಉದ್ದೇಶವೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತಂಡವಿದೆ. ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು" ಎಂದು ಯಶ್ ಸಂವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಪಾತ್ರಗಳ ನೋಟವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣವು ಹಲವಾರು ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಂಡವು ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ "ಸರಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶ" ತಮ್ಮನ್ನು ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಮನವೊಲಿಸಿತು ಎಂದು ಯಶ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು.
ರಣ್ಬೀರ್ ಅವರನ್ನು ರಾಮನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಪೂರ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಶ್. "ಯಾವುದೇ ನಟ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪೂಜ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಣ್ಬೀರ್ ಸ್ವತಃ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟನನ್ನು "ಅದ್ಭುತ ನಟ" ಎಂದು ಕರೆದ ಯಶ್, ರಾಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಮಾಡಿದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಹಾನ್ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ತ್ಯಾಗ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಂದರ ರಾಮನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಯಶ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಇನ್ನೂ, ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಅನುಮಾನವನ್ನು ತುಂಬಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ವತಃ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಕಾಮಿಕ್-ಕಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪೂಜಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ತಾನು ಸಮರ್ಥನೇ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಅನುಮಾನಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು ಎಂದರು. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಕರುಣೆ, ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
#RanbirKapoor one-to-one interview at the San Diego Comic Con as he promotes his upcoming film #Ramayana pic.twitter.com/20dfOGeqKi— Tod Cinematic (@TodCinematic) July 24, 2026
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ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವುದು ದೈಹಿಕ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಮೀರಿದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ನಟ ತಮ್ಮ ಗುರು ಸುವೀರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕೇವಲ ನೋಟದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಬದಲು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಓದಿದರು. ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣದ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
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Ranbir Kapoor shares key insights on playing Lord Rama in #Ramayana at San Diego Comic-Con! 🏹✨— M4MOVIES 🍿 (@M4MOIVES) July 23, 2026
🔹 Shared that he initially felt fear and doubt when offered the role, which quickly turned into deep gratitude and a sense of moral responsibility.
🔹 Called Lord Rama the… pic.twitter.com/4rsu10l7Kw
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ DNEG ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ರವಿ ದುಬೆ, ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತು 2ನೇ ಭಾಗ ಮುಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.