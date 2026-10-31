'ನೀವು ರಾವಣ ಹೇಗೆ, ನೀವು ರಾಮ ಅಲ್ವಾ?'- ಯಥರ್ವ್: 'ಮಗನಿಗೆ ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಮನೇ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ' ಎಂದ ಯಶ್
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಐರಾ ಮತ್ತು ಯಥರ್ವ್ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಯಶ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಆಪ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಯಶ್ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 3:29 PM IST
Yash reveals his role as Ravana: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ದಂಪತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಐರಾ ಮತ್ತು ಯಥರ್ವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಿಶೇಷ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಶ್ ಆಪ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ, "ನೀವೇಕೆ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ಮಗ ಯಥರ್ವ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದನ್ನೀಗ ಸ್ವತಃ ಯಶ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ.
“You can cheer for me as an actor, but never mistake the character for an ideal ” This is how @TheNameIsYash Boss is teaching Yatharv about the Ramayana and the deeper layers, values and complexities of its characters ❤️ #Yash #Ramayana https://t.co/2VvuPaYPFR— Yash Trends ™ (@YashTrends) October 31, 2026
ದಂಗಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸೀತಾದೇವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿಪಲ್ಲವಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಮೂವರು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಯಶ್ ಪುತ್ರನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗನಿಗೆ, ತಂದೆ ಏಕೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದೇ, ಖಳನಾಯಕನ (ರಾವಣನ) ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದು.
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆಯೇ ಹೀರೋ. ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಗೊತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಆತ ನೀವು ರಾವಣನಾ? ಎಂದು ಶಾಕ್ ಆದ. ನೀವು ಹೇಗೆ ರಾವಣ? ನೀವು ರಾಮ ಅಲ್ವಾ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಆಗ ನಾನು ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಮನೇ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
How #YashBOSS 's son Yatharv Yash reacted after watching the movie #Ramayana 🥹 @TheNameIsYash 🫶 #Yash #Ramayana https://t.co/T3DkrfO4Af— 𝗬𝗮𝘀𝗵𝗶𝗸𝗮🪷ᴿᵃᵐᵃʸᵃⁿᵃ ⁵ ¹¹ ²⁶ (@iamyashikarsy) October 31, 2026
'ನೋ, ಯೂ ಆರ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಗಾಯ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡು ದಟ್?' ಎಂದು ಮಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ. ಆಗ ನಾನವನಿಗೆ, ಜನರು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಶ್ ಈ ವೇಳೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ನಟ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಸವಾಲಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕಥೆಯ ಆಳ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ ಏಕೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ: ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ನೀನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀರಾಮ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ರಾಮನು ನಡೆದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯಬೇಕು. ರಾವಣನು ಭವ್ಯವಾಗಿ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಗೆಲುವು ಸಿಗುವುದು ನೀನು ರಾಮನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಟನಾಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಮೆಚ್ಚಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ಆದರ್ಶ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಡ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಯಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಯಥರ್ವ್, "ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಕೊನೆಗೆ ಸೋಲುತ್ತಾನೆಯೇ ಮತ್ತು ಸಾಯುತ್ತಾನೆಯೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ತಂದೆ ಮಗನ ಸಂಭಾಷಣೆ ನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ಆಗ ಅವನು, 'ನೀವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತೀರಾ? ನೀವು ಸೋಲುತ್ತೀರಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಅದು ಕಷ್ಟಕರ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದಾಗ, ನನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಟನಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
. @TheNameIsYash Boss and Athge at #Ramayana Premieres in David Geffen Theatre, Los Angeles 🔥 #YashBOSS #Yash https://t.co/xrhayKwjkz— Team Yash FC (@TeamYashFC) October 28, 2026
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ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್, ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಮೋಹಿತ್ ರೈನಾ, ಆದಿನಾಥ್ ಕೊಠಾರೆ ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ನಿಂದ 'ಯು' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಅಧಿಕೃತ ರನ್ಟೈಮ್ 3 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿವೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ.
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