1,700 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ರಾಮಾಯಣ: ನೇಪಾಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ 2, ಪುಷ್ಪ 2 ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತು ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ
ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 19 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1,709.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗಳಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 12:00 PM IST
ಕೆಲ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳೇ ಹಾಗೆ. ಅದೆಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಬಂದರೂ ತನ್ನ ಆ ಮೂಲ ಕಥೆಯ ಮಹತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಕುರಿತ ಸಿನಿಮಾ, ಧಾರವಾಹಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ತನ್ನ 19 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1,709.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಲವು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ನೇಪಾಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.
'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ 19ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮಾಯಣ ಸೋಮವಾರದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಚಿತ್ರದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 12.70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 15,696 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.17.0ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರದ 42.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 37.9ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
19 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
|ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,709.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,141.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|955.45 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|568.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯೇ ಸರಿ. ಅದರಂತೆ, ಯಶ್, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಮಾಯಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲವೇ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ 1 ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೇರಿದೆ.
|ಸ್ಥಾನ
|ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ
|ತೆರೆಕಂಡ ವರ್ಷ
|ಮೂಲ ಭಾಷೆ
|ನೇಪಾಳದಲ್ಲಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ಎನ್ಪಿಆರ್)
|1.
|ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್
|2026
|ಹಿಂದಿ
|26.90+ ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.
|ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್
|2024
|ತೆಲುಗು
|26.46 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.
|ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್
|2017
|ತೆಲುಗು
|23.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.
|ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1
|2017
|ಕನ್ನಡ
|19.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|5.
|ಆರ್ಆರ್ಆರ್
|2022
|ತೆಲುಗು
|17.12 ಕೋಟಿ ರೂ.
(ಗಮನಕ್ಕೆ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ನ.23ರಂದು ಒದಗಿಸಿದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಇದು).
ಭಾರತದಂತೆ ನೇಪಾಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೀರಿದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನಕಪುರವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸೀತಾ ದೇವಿಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯ ವಿವಾಹವು ಇಲ್ಲೇ ಜರುಗಿತೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ರಾಮಾಯಣವು ನೇಪಾಳ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಕೆಲ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನೇಪಾಳ ದೇಶದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಕೂಡಾ ಇರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ 2 ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ
ರಾಮಾಯಣ ಈಗಾಗಲೇ 1,700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 1,742.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಅನ್ನು ಈ ವಾರ ಹಿಂದಿಕ್ಕೋದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.
|ಸ್ಥಾನ
|ಸಿನಿಮಾ
|ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ
|1.
|ದಂಗಲ್
|2,070.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.
|ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್
|1,813.39 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.
|ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್
|1,788.06 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.
|ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್
|1,742.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|5.
|ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್
|1,709.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
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ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ನವೆಂಬರ್ 5, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ 'ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್', 'ಡಿಎನ್ಇಜಿ' ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್' ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ 2028ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
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