'ರಾಮಾಯಣ' ನಾಳೆ ತೆರೆಗೆ: ಮೊದಲ ದಿನವೇ 150 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ; ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ!
ಯಶ್ ನಟಿಸೋ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನೂ ಹೂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ 87,881 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ 27.69 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 4:50 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ ಒಂದು' ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ನಾಳೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮಾಯಣ ತನ್ನ ಮೊದಲ 4 ದಿನಗಳ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಸೀಟುಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು 104.58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 83.44 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ಯಶ್ ನಟಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನೂ ಹೂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು 87,881 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ 27.69 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ 22.11 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿವೆ.
ರಾಮಾಯಣ ದಿನವಾರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು
ನವೆಂಬರ್ 5, ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ದಿನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. 5 ದಿನಗಳ ಮುಂಗಡ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ...
|ದಿನ
|ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1.
|41.21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2.
|18.93 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|3.
|20.29 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|4.
|13.76 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|5.
|10.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಒಟ್ಟು
|104.58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ರಾಮಾಯಣ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನ ಭಾಷಾವಾರು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು
ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮುಂಗಡ ಮಾರಾಟವು 85.37 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು - (8.57 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ (7.86 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಆವೃತ್ತಿಗಳಿವೆ. ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 2.23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮಲಯಾಳಂ ಆವೃತ್ತಿಯು 54.74 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
'ರಾಮಾಯಣ' ಮೊದಲ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳೇಗಿವೆ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ?
ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನದ (ನವೆಂಬರ್ 5) ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತವು ಈಗಾಗಲೇ 41 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಾಣುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಉತ್ಸಾಹವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದ ಅಂದಾಜುಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪಾಲು ಸುಮಾರು 55-60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾವತಿಸಿದ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 1.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ರಿಂದ 160 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ರಾಮಾಯಣ ಈಗಾಗಲೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಮಲ್ ಜಿಯಾನ್ಚಂದಾನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರಪಳಿಯ 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ದೀಪಾವಳಿ ಪೂರ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದೆಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜಿಯಾನ್ಚಂದಾನಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ಪಿವಿಆರ್ ಮತ್ತು ಐನಾಕ್ಸ್ನಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು (ನಿವ್ವಳ) ದಾಟಿದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
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ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ ಒಂದು' ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾ ದೇವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.
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ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಡಿಎನ್ಇಜಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಝಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ನಿಂದ 'ಯು' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, 3 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿದೆ.