1,700 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿದ 'ರಾಮಾಯಣ': ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕನ್ನಡೇತರ ಸಿನಿಮಾವೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ!
Ramayana Box Office Day 18: ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1,693.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 10:42 AM IST
ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸದಾ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಹು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬುದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿತು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಈ ಪ್ರಬಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿಯಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಅದರಂತೆ, ಇದೀಗ ಮೂಲತಃ ಹಿಂದಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಕಮಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ 18ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮಾಯಣ ಭಾನುವಾರದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 42.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಚಿತ್ರದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 35.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 16,277 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.37.9ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
|ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,693.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,126.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|942.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|567.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನಲೆ
2010ರಲ್ಲಿಯೇ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಎಂಥಿರನ್' ಚಿತ್ರವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು. 2015ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಭಿನಯದ 'ಐ' ಚಿತ್ರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಎಸ್.ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಚಿತ್ರವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿತು. 2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅದರ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು. 'ಬಾಹುಬಲಿ 2' ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 129 ರೂ. ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಅಂದಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡಾ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತು. ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ 140+ ಕೋಟಿಯೋಂದಿಗೆ ಕರುನಾಡಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ 'ರಾಮಾಯಣ' ಈ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದು, ಕನ್ನಡೇತರ ಮೂಲದ ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಧಿಸದಂತಹ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಹೌದು, ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ದಂಗಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡೇತರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ನವೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು 155 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಮೊದಲ ಐದು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡೇತರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಟಾಪ್ 5 ಕನ್ನಡೇತರ ಯೋಜನೆಗಳು
|ಸ್ಥಾನ
|ಸಿನಿಮಾ
|ತೆರೆಕಂಡ ವರ್ಷ
|ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ
|1.
|ರಾಮಾಯಣ
|2026
|155 ಕೋಟಿ ರೂ. (ಸರಿ-ಸುಮಾರು)
|2.
|ಧುರಂಧರ್ 2
|2026
|141.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.
|ಬಾಹುಬಲಿ 2
|2017
|129 ಕೋಟಿ ರೂ. (ಸರಿ-ಸುಮಾರು)
|4.
|ಪುಷ್ಪ 2
|2024
|98.41 ಕೋಟಿ ರೂ.
|5.
|ಆರ್ಆರ್ಆರ್
|2022
|76.03 ಕೋಟಿ ರೂ.
'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬಹುದೇ?
'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ 'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2'. ಈ ಚಿತ್ರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 182.96 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 'ಕಾಂತಾರ' ಮತ್ತು 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಕ್ರಮವಾಗಿ 183.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ 247.48 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಮುಂದಿವೆ. ಥಿಯೇಟರ್ ರನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ 5ನೇ ಸಿನಿಮಾವೂ ಹೌದು!
|ಸ್ಥಾನ
|ಸಿನಿಮಾ
|ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ
|1.
|ದಂಗಲ್
|2,070.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.
|ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್
|1,813.39 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.
|ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್
|1,788.06 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.
|ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್
|1,742.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|5.
|ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್
|1,693.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
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2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ 'ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್', 'ಡಿಎನ್ಇಜಿ' ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್' ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ.
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