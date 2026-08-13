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ಕೋಟಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್​ಪತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೂ 'ಯಶ್' ಹವಾ​:​​ ಬಚ್ಚನ್​​ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಕೆಬಿಸಿ ಸೀಸನ್ 18ರಲ್ಲಿ ಯಶ್​ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Amitabh Bachchan, Yash
ಅಮಿತಾಭ್​​ ಬಚ್ಚನ್​​, ಯಶ್ (IANS, Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2026 at 3:53 PM IST

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ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧಾರಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ "ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್​ಪತಿ"ಯ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.

ವಿಮರ್ಷಕರೋರ್ವರು ಕ್ವಿಝ್​ ಶೋನ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಯಶ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದರೆ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡಾ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್​​ಪತಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶೋನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ: ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್, ಚಿರಂಜೀವಿ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪವರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರೆ ಯಶ್​ ಏನು?. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್​ ಹೀಗಿವೆ: 1 - ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. 2 - ಫ್ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್​. 3 - ರಾಕಿಂಗ್​​. 4 - ಡೈನಾಮಿಕ್.

ಸ್ಪರ್ಧಿ 'ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​' ಎಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​ ಕೂಡಾ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಶೋನ ಶೂಟ್​​ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 18ನೇ ಸೀಸನ್ "ಇಸ್ ಬಾರ್... ಸೋಚ್ನಾ ಪಡೇಗಾ" ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಥೀಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ.

ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿ ಎಂಬುದು ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಮಿಲಿಯನೇರ್? ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಹಿಂದಿ ರೂಪಾಂತರ. ಹಿರಿಯ ತಾರೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಈ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧಾರಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್​​​ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್​ ಅನ್ನು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವರು ಲೈಫ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ನಗದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

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​ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಟ್ರೇಲರ್​ ಲಾಂಚ್​​ ಈವೆಂಟ್​​ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಎಮ್​​​ಬಿ ಮಾಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್​ 8ರ ಸಂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮತ್ತು ಯಶ್​ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್​​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಸದ್ದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

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ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್​​ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್​ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮಾನ್​ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್​​ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್​​ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಬ್ ಮಾಡಲಾದ ಆವೃತ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೀತು ಮೋಹನ್​​ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್​ ಕಾಸ್ಟ್​ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್​ 26ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

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ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್​​
ಅಮಿತಾಭ್​​ ಬಚ್ಚನ್​​
ಕೌನ್​ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ 18
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YASH POPULARITY IN KBC 18

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