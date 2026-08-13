ಕೋಟಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೂ 'ಯಶ್' ಹವಾ: ಬಚ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಕೆಬಿಸಿ ಸೀಸನ್ 18ರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 3:53 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧಾರಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ "ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ"ಯ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.
ವಿಮರ್ಷಕರೋರ್ವರು ಕ್ವಿಝ್ ಶೋನ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಯಶ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದರೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡಾ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
POPULARITY of #Yash has reached such height that even #AmitabhBachchan couldn't resist asking a question abt him in #KBC🔥😱— Manoz Kumar (@ManozTalks) August 13, 2026
If #Rajinikanth is SUPERSTAR#Chiranjeevi is MEGASTAR#PawanKalyan is POWERSTAR
Then what is #Yash 🔥?
1. DANCING
2. FLAGGING
3. ROCKING
4. DYNAMIC pic.twitter.com/lOfKRQOtUU
ಶೋನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ: ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಿರಂಜೀವಿ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರೆ ಯಶ್ ಏನು?. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ: 1 - ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. 2 - ಫ್ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್. 3 - ರಾಕಿಂಗ್. 4 - ಡೈನಾಮಿಕ್.
ಸ್ಪರ್ಧಿ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಎಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡಾ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಶೋನ ಶೂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 18ನೇ ಸೀಸನ್ "ಇಸ್ ಬಾರ್... ಸೋಚ್ನಾ ಪಡೇಗಾ" ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ.
ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಎಂಬುದು ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಮಿಲಿಯನೇರ್? ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಹಿಂದಿ ರೂಪಾಂತರ. ಹಿರಿಯ ತಾರೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಈ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧಾರಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವರು ಲೈಫ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ನಗದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
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ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಈವೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಎಮ್ಬಿ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರ ಸಂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಸದ್ದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಬ್ ಮಾಡಲಾದ ಆವೃತ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.