'ರಾವಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ರೆ, ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಜೀವಿಸಿದ್ರು': ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ
'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 3:30 PM IST
ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಗಣ್ಯರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾವೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಷೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
'ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ಗೂ ಮೀರಿದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಂ!': ಆರ್ಜಿವಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ 'ರಾಮಾಯಣ'ವನ್ನಾಧರಿಸಿದ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರವೊಂದರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಥಿಯೇಟರ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ''ಇದೀಗ ರಾಮಾಯಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೊರಬಂದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಲಿವುಡ್ಗೂ ಮೀರಿದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಂ!'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂದು ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತೀ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
The @TheNameIsYash KILLED it and #RanbirKapoor LIVED it— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) November 8, 2026
'ಯಶ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇಟ್': ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು 'ಯಶ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇಟ್' ಎಂದು ಮೊದಲ ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ''ರಾಮಾಯಣವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಚಲನಚಿತ್ರವಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ. ಇದರ ನಾಯಕ ಕಥೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆ ಅಂತ್ಯದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಓರ್ವ ಮನುಷ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗುವುದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು'' ಎಂದು ಸುಧೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತಲೂ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ': ಟ್ವೀಟ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ''ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ, ಹಳೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ, ಈಗ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರದ ತರ್ಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಾಗಿದೆ. ಇತರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರೂಪಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಯಾವುದೇ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಲ್ಲದೇ ನೇರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವಿವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
The #Ramayana is not a devotional film. It is a devotional force.The hero is not a blue god floating above the story. He is a man who has already seen the end of the world and still willfully chooses to walk into it. The rise is not of a kingdom. It is of a mind that challenges weakness. Every frame carries the weight of someone who has burned the old rules and is now moving only by the logic of power . The violence is not spectacle. It is the clarity of consequences What separates this from every other cinematic telling is that In a time when most films are still wary to move , this one simply moves. It does not explain itself. That is why it hits harder than anything that has come before it. You do not leave the film having watched a story. You leave it after living an experience Ranbir In the sequence after Sita’s abduction, when he stands in the empty ashram and simply looks at the place where she was, the camera holds long enough to show that grief has already been converted into a arithmetic Yash does not play opposition. He plays the mind that has already accepted what it decided to destroy. In the long confrontation before the final night, when he speaks to Ram across the open ground with no army between them, he does not raise his voice. He simply states the price. The face never flinches. The body never shifts. @AnupamPkher in Jatayu’s interception of the pushpak is not an act of mere loyalty. Wings half broken, bloodied, he keeps on coming because the mind has not yet accepted what the body is telling it. When he falls, the camera stays on the face. There is no cry. There is only the last argument continuing behind the eyes after his wings have stopped. That is not sacrifice. That is a man who understood the only rule left is to continue until you cannot. All in all I want to say this to each and everyone of all the greats who collaborated to make this great film is to treat any and all negative critics of this film as barking street dogs against the elephantine effort you all put in to create this magnifique piece of WONDER🙏🙏🙏🙏🙏— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) November 9, 2026
'ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ': ''ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಹೊರಡುತ್ತೀರ. ಸೀತೆಯ ಅಪಹರಣದ ನಂತರದ ರಾಮನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಖಾಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೀತೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರಾಮ ನೋಡಿದಾಗ, ದುಃಖ ಆವರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ''.
'ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಬೊಗಳಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿಬಿಡಿ': ''ಜಟಾಯು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗುವುದು ಕೇವಲ ನಿಷ್ಠೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅರ್ಧ ಮುರಿದು, ರಕ್ತಸಿಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ದೇಹವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಾಸ್ತವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆಯೇ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ರಂದನವಿಲ್ಲ. ಅವನ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮುರಿದ ಮೇಲೂ, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ವಾದವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ 'ತ್ಯಾಗ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗದು. ಬದಲಾಗಿ, 'ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಂತ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದೇ ಏಕೈಕ ನಿಯಮ' ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಢತೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಅದ್ಭುತ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ - ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು, ನೀವು ಹಾಕಿದ ಆನೆಬಲದಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮುಂದೆ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಬೊಗಳಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿಬಿಡಿ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Among all the Ramanayas I have read , heard and seen, Namit Malhotra’s Ramayana rises miles above the others who now feel like just a few inches tall in comparison ..In the days to come , all the other authors and makers whoever wrote or whatever they did throughout the ages with that historic epic , will be now relegated to become tiny foot notes in history books and only the name of @malhotra_namit will shine high up in the sky His name will live as long as Ramayana will live which will be obviously forever .. Hey @malhotra_namit you din’t just make a film .. you left us a LEGACY 🙌🏻🙏🔥💪💐— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) November 9, 2026
'ರಾಮಾಯಣ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆಯೋ, ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೆಸರೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ': ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಓದಿರುವ, ಕೇಳಿರುವ ಮತ್ತು ನೋಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಮಾಯಣಗಳ ಪೈಕಿ, ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ರಾಮಾಯಣವು ಉಳಿದವುಗಳಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಮಿಗಿಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಇತರೆ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಲ್ಲರೂ, ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿದುಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಾಯಣ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆಯೋ, ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಸದಾಕಾಲವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೊಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಡೋದರಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಆರ್ಜಿವಿ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಅದ್ಭುತ! ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀರಿ! ನಿಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮೇಧಾವಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. ನೀವು ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮರುಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆರ್ಜಿವಿ, ಈ ಅದ್ಭುತ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದಂಗಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ 'ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್', 'ಡಿಎನ್ಇಜಿ' ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 507.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.