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'ರಾವಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್​​ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ರೆ, ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಜೀವಿಸಿದ್ರು': ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ

'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Ram Gopal Varma praised Ramayana
'ರಾಮಾಯಣ' ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ (Photo: Film Poster, IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 9, 2026 at 3:30 PM IST

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ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್​, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಗಣ್ಯರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾವೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಫಿಲ್ಮ್​ಮೇಕರ್​ ರಾಮ್​ ಗೋಪಾಲ್​ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಷೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

'ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್‌ಗೂ ಮೀರಿದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಂ!': ಆರ್​ಜಿವಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ 'ರಾಮಾಯಣ'ವನ್ನಾಧರಿಸಿದ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರವೊಂದರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಥಿಯೇಟರ್​ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಟ್ವೀಟ್​ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ''ಇದೀಗ ರಾಮಾಯಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೊರಬಂದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಲಿವುಡ್‌ಗೂ ಮೀರಿದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಿತ್​ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಂ!'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂದು ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತೀ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಯಶ್​ ಕಿಲ್ಡ್​ ಇಟ್': ರಾಮ್​ ಗೋಪಾಲ್​ ವರ್ಮಾ ಅವರು 'ಯಶ್​ ಕಿಲ್ಡ್​ ಇಟ್ ಅಂಡ್​​​ ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್ ಲಿವ್ಡ್​ ಇಟ್' ಎಂದು ಮೊದಲ ಟ್ವೀಟ್​​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ, ''ರಾಮಾಯಣವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಚಲನಚಿತ್ರವಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ. ಇದರ ನಾಯಕ ಕಥೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆ ಅಂತ್ಯದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಓರ್ವ ಮನುಷ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗುವುದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು'' ಎಂದು ಸುಧೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತಲೂ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ': ಟ್ವೀಟ್​ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ''ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ, ಹಳೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ, ಈಗ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರದ ತರ್ಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಾಗಿದೆ. ಇತರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರೂಪಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಯಾವುದೇ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಲ್ಲದೇ ನೇರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವಿವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ': ''ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಹೊರಡುತ್ತೀರ. ಸೀತೆಯ ಅಪಹರಣದ ನಂತರದ ರಾಮನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಖಾಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೀತೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರಾಮ ನೋಡಿದಾಗ, ದುಃಖ ಆವರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ''.

'ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಬೊಗಳಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿಬಿಡಿ': ''ಜಟಾಯು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗುವುದು ಕೇವಲ ನಿಷ್ಠೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅರ್ಧ ಮುರಿದು, ರಕ್ತಸಿಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ದೇಹವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಾಸ್ತವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆಯೇ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ರಂದನವಿಲ್ಲ. ಅವನ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮುರಿದ ಮೇಲೂ, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ವಾದವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ 'ತ್ಯಾಗ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗದು. ಬದಲಾಗಿ, 'ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಂತ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದೇ ಏಕೈಕ ನಿಯಮ' ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಢತೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಅದ್ಭುತ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ - ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು, ನೀವು ಹಾಕಿದ ಆನೆಬಲದಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮುಂದೆ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಬೊಗಳಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿಬಿಡಿ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ರಾಮಾಯಣ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆಯೋ, ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೆಸರೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ': ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಓದಿರುವ, ಕೇಳಿರುವ ಮತ್ತು ನೋಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಮಾಯಣಗಳ ಪೈಕಿ, ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ರಾಮಾಯಣವು ಉಳಿದವುಗಳಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಮಿಗಿಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಇತರೆ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಲ್ಲರೂ, ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿದುಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಾಯಣ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆಯೋ, ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಸದಾಕಾಲವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೊಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಡೋದರಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್​ ಅವರು ಆರ್​ಜಿವಿ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಅದ್ಭುತ! ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀರಿ! ನಿಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮೇಧಾವಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. ನೀವು ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಈ ಪೋಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಮರುಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆರ್​ಜಿವಿ, ಈ ಅದ್ಭುತ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದಂಗಲ್​​ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ 'ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್', 'ಡಿಎನ್‌ಇಜಿ' ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ 'ಮಾನ್‌ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್​ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 507.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

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ರಾಮಾಯಣ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್​ಜಿವಿ ಹೇಳಿಕೆ
ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ
ಯಶ್​ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪುರ್ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
ರಾಮಾಯಣ ವಿಮರ್ಶೆ

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