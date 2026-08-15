700 ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊಟ್ಟ ಯಶ್: ಎಲ್ಲರ ಮನಮುಟ್ಟಿತು ಈ ನಡೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 15, 2026 at 12:06 PM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬಹುತೇಕರ ಮನಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಯಶ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಗಡಿಮೀರಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್, ರಾಕಿಭಾಯ್ ಎಂದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಶ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಚಂದನವನದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವರ್ಷಧಾರೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರವಾಹ' ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಪೈಕಿ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರ ತುಣುಕುಗಳೂ ಕೂಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಸಂದರ್ಶಕರು, 700 ಜನರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಟ, ''ಹೌದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಜೀವಮಾನದ ನೆನಪಾಗಲಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಎಂದು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಸುಂದರ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಿಂತು ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಟ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ಸಂದರ್ಶನದ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೋರ್ವರು, ಇಂದು ಕೂಡಾ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೆಲ್ಫಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಈ ನಡೆಗೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ತಲುಪಿದ್ರೂ, ಸರಳತೆಯ ಸಾಹುಕಾರ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜೆನ್ ಝೀಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಯಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜನರೇಶನ್ ಅಂತಾ ನಾವೇನು ಹೇಳುತ್ತೀವಿ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆಟರ್ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜನರೇಶನ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಯುವಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೆನ್ ಝೀಗಳಿಗಾಗಿಯೇ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳೇನಿದೆ, ಸೀನಿಯರ್ಗಳೇಕೆ ಹೀಗೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರೇಕೆ ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನಿದೆಯೋ ... ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಸುತ್ತಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್ ಕೂಡಾ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದ್ದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
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