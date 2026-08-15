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700 ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊಟ್ಟ ಯಶ್​: ಎಲ್ಲರ ಮನಮುಟ್ಟಿತು ಈ ನಡೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್​ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.

Rocking Star Yash
ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2026 at 12:06 PM IST

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ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಕಂಟೆಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಫ್ಯಾನ್​ ಮೂಮೆಂಟ್​ ಒಂದು ಬಹುತೇಕರ ಮನಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಯಶ್​ ಕೆಜಿಎಫ್​​ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಗಡಿಮೀರಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್, ರಾಕಿಭಾಯ್​ ಎಂದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಶ್​ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಚಂದನವನದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ವರ್ಷಧಾರೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರವಾಹ' ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವೈರಲ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಪೈಕಿ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರ ತುಣುಕುಗಳೂ ಕೂಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.

ಸಂದರ್ಶಕರು, 700 ಜನರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಟ, ''ಹೌದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ ಮೈಂಡ್​ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಜೀವಮಾನದ ನೆನಪಾಗಲಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್​ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಎಂದು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಸುಂದರ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಿಂತು ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್​ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನಟ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ಸಂದರ್ಶನದ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೋರ್ವರು, ಇಂದು ಕೂಡಾ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೆಲ್ಫಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಈ ನಡೆಗೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಟಾರ್​ಡಮ್​ ತಲುಪಿದ್ರೂ, ಸರಳತೆಯ ಸಾಹುಕಾರ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜೆನ್​ ಝೀಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಯಶ್​​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಟ್ಸ್​​ ಜನರೇಶನ್​ ಅಂತಾ ನಾವೇನು ಹೇಳುತ್ತೀವಿ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆಟರ್​ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ನೆಕ್ಟ್ಸ್​​ ಜನರೇಶನ್​​ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಯುವಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೆನ್​ ಝೀಗಳಿಗಾಗಿಯೇ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳೇನಿದೆ, ಸೀನಿಯರ್​ಗಳೇಕೆ ಹೀಗೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರೇಕೆ ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನಿದೆಯೋ ... ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಸುತ್ತಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್ ಕೂಡಾ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್​ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಯಶ್​ ಅವರ ಮಾನ್​ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್​ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದ್ದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

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ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಶ್​ ಸೆಲ್ಫಿ
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ಯಶ್​ ಫ್ಯಾನ್​ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್
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