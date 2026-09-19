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'ಯಶ್​ ತಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ': ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಕುರಿತು ಅಕ್ಷಯ್​ ಒಬೆರಾಯ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

''ಯಶ್ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಂತ ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್​ಮೇಕರ್​ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

Yash 'Toxic' Look
ಯಶ್​ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​' ಲುಕ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2026 at 12:03 PM IST

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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ ನಟ ಖ್ಯಾತಿಯ ಯಶ್​​ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ, ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 'ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ವಿಫಲವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ' ಎಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಳಪೆ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿವೆ': ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಡ್​​ಕಾಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ''ಸಿನಿಮಾ ಸೋಲನ್ನು ಅಥವಾ ಹಿನ್ನೆಡೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ ವಿಷಯ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಂತ, ಕೇವಲ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತವೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಳಪೆ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಕೂಡಾ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ'' ಎಂದರು.

'ಕಮಿಟ್​ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿರಲಿಲ್ಲ': ಟಾಕ್ಸಿಕ್​, ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ತೆರೆಕಂಡು ನಾಲ್ಕುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಯಶ್​ ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​​ಗೆ ಮರಳಿದ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್​ಗಾಗಿ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಕಿದ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, 'ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಒಬೆರಾಯ್ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು.

'ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ': ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ತಯಾರಿ, ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕುರಿತೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ''ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಪ್ರತೀ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಅರಿವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ನೀಡಿದೆವು. ಆದ್ರೆ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಯಶ್​ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವುಳ್ಳವರು': ಇನ್ನೂ, ಯಶ್​ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ''ಅವರದ್ದು ಬಹಳ ಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಮೊದಲೇ ಯಶ್​ ಫ್ಯಾನ್. ಅವರ ಔರಾ ವಿಭಿನ್ನ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದೆ.​​ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲರು. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಅನ್ನು ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಲೆವೆಲ್​​ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ನಟ'' ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದರು.

ಮುಂದುವರಿದು, ''ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಂತ ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್​ಮೇಕರ್​ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್​, ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ 21 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​: ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಯಶ್​ ಸಿನಿಮಾ; 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1

ಇನ್ನೂ, ಚಿತ್ರದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜಯದೇವ್ ಮೋಹನ್ ಕೂಡಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಶ್​ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. "ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಬಳಿಕ ನಾನು ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ 2 ಬಾರಿ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ನಾವು ಇದರ ನಂತರವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು" ಅಂತಾ ಜಯದೇವ್ ಮೋಹನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ': ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುರಿತ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಅನಂತ್​ ನಾಗ್​ ಉತ್ತರ

ಆಗಸ್ಟ್​ 26ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಈವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆವಿಎನ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ಯಶ್​
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​
ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್​
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
YASH REACTS ON TOXIC FAILURE

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