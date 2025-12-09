ETV Bharat / entertainment

ಅಂದು ಅಪರಿಚಿತರು, ಇಂದು ಮೇಡ್​ ಫಾರ್​ ಈಚ್​ ಅದರ್: ಯಶ್​ ರಾಧಿಕಾ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ 9ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Yash and Radhika Pandit
ಯಶ್ -​ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್​ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 9, 2025 at 12:08 PM IST

2 Min Read
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಚೆಲುವೆ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರು. ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್​​ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದಂಪತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಇದ್ದರೆ ಯಶ್​ ರಾಧಿಕಾರಂತೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಂದು ಈ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿ 9ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಸದ್ಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಸಲುವಾಗಿ ಸಖತ್​​ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ 9ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Yash and Radhika Pandit
ಯಶ್ -​ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್​ (Photo: ETV Bharat)

ಯಶ್​ 2004ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಉತ್ತರಾಯಣ ಎಂಬ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 2005ರಲ್ಲಿ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹುಶಃ ಯಶ್​ ಅವರಿಗೆ ಅಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತೋ, ಇಲ್ಲವೋ?.

ನಂದ ಗೋಕುಲ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭ: ಇದೇ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಯಶ್​ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್​​ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ, 2008ರಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​​ ಡ್ರಾಮಾ 'ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸು' (ಲೀಡ್​ ರೋಲ್​ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್) ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​​ವುಡ್​ನ ಹಿಟ್​ ಜೋಡಿ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್​ ಆಯ್ತು.

ಯಶ್​ ರಾಧಿಕಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು: ಸಂತು ಸ್ಟ್ರೇಟ್​ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್​ ಮಿಸೆಸ್​ ರಾಮಚಾರಿ, ಡ್ರಾಮಾ. ಯಶ್‌ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ, ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಮೊದ ಚಿತ್ರ 'ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು' (2008) ಇಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮಿ ಎಂಗೇಜ್​ಮೆಂಟ್​​: ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಗೋವಾದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಇಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆ: ನಂತರ, 2016 ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದರು. ಈ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿಗೆ ಐರಾ ಮತ್ತು ಯಥರ್ವ್ ಎನ್ನುವ ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 9ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಯಶ್​ ರಾಧಿಕಾಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.

