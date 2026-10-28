ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ: ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೈಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಂದ ಯಶ್ ರಾಧಿಕಾ - ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಭವ್ಯ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 10:49 AM IST
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ (ಅಮೆರಿಕ): ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬೃಹತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ತಾರಾಬಳಗದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆದಿದ್ದು, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿ ಮೇಲೆ ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಬೀಳದಿರಲಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.
“RAVANA RAVANA” chants echoing across the red carpet at the David Geffen Theatre in Los Angeles 🔥 The world is witnessing the rise of the dark lord 👑❤️🔥 Theatres are going to go absolutely MAD when @TheNameIsYash unleashes his Ravana avatar on the big screen 🦁🔥 #Ramayana #Ravana @TheNameIsYash #Yash— Team Yash FC (@TeamYashFC) October 28, 2026
ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸೀತಾದೇವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ, ಕಾಲಾತೀತ ಕಥೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದಿಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭವ್ಯ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಕೂಡಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
. @TheNameIsYash Boss and Athge at #Ramayana Premieres in David Geffen Theatre, Los Angeles 🔥 #YashBOSS #Yash https://t.co/xrhayKwjkz— Team Yash FC (@TeamYashFC) October 28, 2026
ತಾರೆಯರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಹಲವು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನವು 'ಅಕಾಡೆಮಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್'ನಲ್ಲಿರುವ 'ಡೇವಿಡ್ ಗೆಫೆನ್ ಥಿಯೇಟರ್'ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಲವಾರು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ನಟ ನಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಗುತ್ತಾ, ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರಣ್ಬೀರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ 'ಬಂಧ್ ಗಾಲಾ' ಸೂಟ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು, ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಹ್ಯಾಡ್ಸಂ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಹಸಿರು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೊಬಗು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.
2004ರಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಶ್ ಉತ್ತರಾಯಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ, 2005ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ 2008ರಲ್ಲಿ 'ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸು' ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿತೆರೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಂತು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸೆಸ್ ರಾಮಚಾರಿ, ಡ್ರಾಮಾದಂತಹ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರು. ಸದ್ಯ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ, ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ರಾಮಾಯಣ' ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್, ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಮೋಹಿತ್ ರೈನಾ, ಆದಿನಾಥ್ ಕೊಠಾರೆ ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, 8 ಬಾರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಡಿಎನ್ಇಜಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೈಲರ್ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ': 5ನೇ ವಾರವೂ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ; ಈವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಸಿದ್ದಿಷ್ಟು!
ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಅಲ್ಲದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು IMAX ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ವಾರಾಂತ್ಯ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Explained: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಮಾಲ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ?