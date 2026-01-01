ETV Bharat / entertainment

'ಇಕ್ಕಿಸ್' ವಿಮರ್ಶೆ: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಟಿಸಿದ ಕೊನೆಯ, ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?

ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಾಘವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಇಕ್ಕಿಸ್' ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

'Ikkis' X Review
'ಇಕ್ಕಿಸ್' ಎಕ್ಸ್ ವಿಮರ್ಶೆ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 1, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಾಘವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಇಕ್ಕಿಸ್' ಇಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಮತ್ತು ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ ನಟಿಸಿರುವ ಇಕ್ಕಿಸ್, ವಾರ್​ ಸ್ಟೋರಿಯ ಮಾನವೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅರುಣ್ ಖೇತರ್ಪಾಲ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, 2023ರಲ್ಲಿ ದಿ ಆರ್ಚೀಸ್ ಮೂಲಕ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕಲಾವಿದ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್​​ ಬಿ ಮೊಮ್ಮಗನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಿದು.

ಈ ಚಿತ್ರವು ಧೈರ್ಯ, ನಷ್ಟ, ನೆನಪು ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು 1971ರ ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ಯುದ್ಧದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕಥೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್ ಇಕ್ಕಿಸ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು "ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ" ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿ, 3.5 ಸ್ಟಾರ್​ಗಳ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು "ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಾದ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸತ್ಯ ಕಥೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಬಲವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯು ಪವರ್​​​ಫುಲ್​​ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಡೀಪ್​ ಎಮೋಶನಲ್​​ ಫೈನಲ್​​ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ತರಣ್ ಅವರನ್ನು "ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್" ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಅವರನ್ನು "ಅತ್ಯುತ್ತಮ" ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ ಅವರನ್ನು, ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಕ್ಕಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೈನಿಕನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೇಲೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್​ ಡ್ರಾಮಾಗಳು ಶತ್ರುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಆಯಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ, ಇಕ್ಕಿಸ್ ಸೈನಿಕರು ಎದುರಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ: ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ ಅವರ ಯುದ್ಧಭೂಮಿ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಫ್ಯೂಚರ್​ ಟೈಮ್​ಲೈನ್​, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅವರ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ನಡುವಿನ ನೋಟಗಳು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಇಕ್ಕಿಸ್‌ನ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾರೆ. ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಡೋಬ್ರಿಯಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಂವಹನವು ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹1,113 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್'​​: ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ!

ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್​ ಅನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೊಗಳಿದರು. ಕೆಲವರು ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್‌ರನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಭಾಸ್​​ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್'ಗೆ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​​ ಶೇಕ್​​: ಅನಿಮಲ್​​ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್​​ ಮೂವಿ

ದಿನೇಶ್ ವಿಜನ್ ಅವರ ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಅವರ ತು ಮೇರಿ ಮೈ ತೇರಾ ಮೈ ತೇರಾ ತು ಮೇರಿ ಜೊತೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಫೈಟ್​ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಮ್ಮ ಇಕ್ಕಿಸ್​ ಅನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು.

TAGGED:

ಇಕ್ಕಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಮರ್ಶೆ
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಕ್ಕಿಸ್
ಅಮಿತಾಭ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ
IKKIS X REVIEWS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.