ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್?; ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಮಾಸ್ತಿ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಮಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪರಹಳ್ಳಿ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 20, 2026 at 1:40 PM IST
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಟಗರು' ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಮಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪರಹಳ್ಳಿ, ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ, ಜಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್, ಸಲಗ, ಭೀಮ, ಕಾಟೇರದಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್? ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿದೆ? ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಡೇಶ್ ಕೆ ಹಂಪಿ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದು? ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ಯಾವುವು? ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ? ಹೀಗೆ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಮಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪರಹಳ್ಳಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಡೇಶ್ ಕೆ ಹಂಪಿ ಜೊತೆ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಸಿನಿಮಾ? ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು?
''ಜಡೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು. ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕಥೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜಾಹುಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಜಡೇಶ್, ಜಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗವರು ಪರಿಚಯ. 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾವದು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖೋ ಖೋ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಟೇರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಜಡೇಶ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೈತನಾಗಿ ವಿಜಯ್, ರೂಲರ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಜಯ್ ಮಗಳು ರಿತನ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿವೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ರೂ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವೈಟಿಂಗ್'' ಅಂತಾರೆ ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರ ಮಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪರಹಳ್ಳಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸ್ಟಾರ್ ನಟರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯೋದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ?
''ದುನಿಯಾ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಸಲಗ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾದಾಗ ನನಗೂ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು. ವಿಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕಥೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರನ್ನೂ ಕಲಾವಿದರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಲಗ ಮತ್ತು ಭೀಮ. ಈಗ ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಂತಹದ್ದು ಎಂದರೆ, ನಾವು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ನಡುವೆ ಎಂದಾದರೂ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ?
''ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಅಂತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ವಿಜಯ್ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂಥರ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ. ಆದರೆ, ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದಾಗ ವಿಜಯ್ ಅವರು ನಾನು ಹೀಗೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ತಾಪಗಳಾದರೂ ಅದು ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಲಗ, ಭೀಮ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ'' ಅಂತಾರೆ ಮಾಸ್ತಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಬರೆದಿರುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಕ್ಷಣವೇನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ?
''ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಬರೆದಿರುವ ಡೈಲಾಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೆಂದು ವಿಜಯ್ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೀರೋ ಆಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಡಮ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಮ್ಯಾನರಿಸಂಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದ ಅನುಭವವೇನು?
''ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಂಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟಗರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಶಿವಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೇ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಡಾಲಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಸ್ವತಃ ಶಿವಣ್ಣನೇ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ಅದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಪಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದು ಒಬ್ಬ ನಟನ ದೊಡ್ಡತನ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬರೆದಾಗ ಅದು ಅತಿರೇಕ ಎನಿಸಿದರೂ ಅದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಏನೇ ಬರೆದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕು'' ಅಂತಾರೆ ಮಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪರಹಳ್ಳಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಟಗರು ಬಳಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂರಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಕೈಜೋಡಿಸೋದ್ಯಾವಾಗ? ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದಾ?
''ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂರಿ ಹಾಗೂ ತುಷಾರ್ ರಂಗನಾಥ್. ಬರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಬರವಣಿಗೆ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ರ್ಯಾಮರ್ ಎಂದರೆ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂರಿ, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ತುಷಾರ್ ರಂಗನಾಥ್. ಸೂರಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ'' ಅಂತಾ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ರು ಮಾಸ್ತಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ನಂತರ ಯಾವ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
''ಅಲ್ಫಾ, ಜೆ.ಸಿ ಹಾಗೂ ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಒತ್ತಡ ಕೂಡಾ ಇದೆ'' ಅಂತಾರೆ ಮಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪರಹಳ್ಳಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಬರೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು?
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನುಮದ ಜೋಡಿ, ಒಂದು ತಿಥಿ ತರಹದ ಕಥೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಎಂದಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಕೆ.ವಿ.ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಬಹುಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ, ಸ್ವಾಮಿ ಜೆ ಗೌಡ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಇದೆ. ಇದೇ ಜನವರಿ 23ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
