'ಪ್ರತೀ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಟನೆಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ': ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್
56ನೇ ಭಾರತೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
Published : November 29, 2025 at 3:42 PM IST
ಪಣಜಿ (ಗೋವಾ): ತನ್ನ 5 ದಶಕಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣ ಕೇವಲ "10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿವೆ" ಎಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು "ಪ್ರತೀ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಟನೆಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ 74ರ ಹರೆಯದ ನಟನನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ, 56ನೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಐಎಫ್ಎಫ್ಐ)ದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
"ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 10 - 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ನಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾಗೆನಿಸುತ್ತದೆ. ನನಗೆ 100 ಜನ್ಮವಿದ್ದರೂ ನಾನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಗಿ, ನಟನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೌರವವು ಚಿತ್ರರಂಗ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಸೇರಿ ಉದ್ಯಮದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಹ ತಲೈವ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಲೈವರ್ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಟ, ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಿಂದ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1975ರಲ್ಲಿ ''ಅಪೂರ್ವ ರಾಗಂಗಳ್" ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್ "ತಲಪತ್", "ಬಾಷಾ", "ಮುಳ್ಳುಮ್ ಮಲರುಮ್", "ಎಂಥಿರನ್", "ಕಬಾಲಿ" ಮತ್ತು "ಜೈಲರ್"ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟ ಮುಂದೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ "ಜೈಲರ್ 2" ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ವೇಳೆ, ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಲ್.ಮುರುಗನ್, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಜಯ್ ಜಾಜು ಮತ್ತು ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಭಾರತದ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನವೆಂಬರ್ 20ರಿದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, 28ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಐಎಫ್ಎಫ್ಐನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್'ಅನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಯಂತೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.