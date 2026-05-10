ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನ: ತಾಯಿಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾಗಳು

ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನ. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಪರಿಶ್ರಮದ ಕುರಿತು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ, ಕೊಂಡಾಡಿದರೂ, ಸ್ಮರಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಮಹಿಮೆ ಸಾರಿದ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.

ತಾಯಂದಿರ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 10, 2026 at 8:45 AM IST

ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ, ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಮತೆಯ ಕಡಲು. ಅಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಪದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರ ಭಾವನೆಯಿದೆ. ಒಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳು ಹೊತ್ತು, ಹೆತ್ತು ಸಾಕಿ ಸಲಹುವ ಈ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಸಾಟಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಮೇ 10ರಂದು ವಿಶ್ವ ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಅಮ್ಮನ ತ್ಯಾಗ, ಪ್ರೀತಿ ತೋರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆ ಕಂಡಿವೆ.

ಅಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ (ETV Bharat)

1968ರಲ್ಲಿ ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ 'ಅಮ್ಮ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದೊಂದು ಅಮ್ಮನ ಮಮತೆಯ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆದ ಕಥೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಜೊತೆ ನಟಿ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಬಿ.ಆರ್.ಪಂತುಲು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಮತಾಮಯಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

1977ಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾರುವ 'ತಾಯಿಗಿಂತ ದೇವರಿಲ್ಲ' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಿಸುವ 'ಅಮ್ಮ ಎಂದರೆ ಮೈ ಮನವೆಲ್ಲ ಹೂವಾಗುವುದಮ್ಮ' ಎಂಬ ಹಾಡು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಪುಳಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಜಯಂತಿ, ಮಂಜುಳಾ, ಲೋಕನಾಥ್, ವಜ್ರಮುನಿ ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.

ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

1981ರಲ್ಲಿ 'ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಆರತಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಅಮ್ಮ ನೀನು ನಕ್ಕರೆ' ಅನ್ನೋ ಚೆಂದದ ಹಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರು ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

1993ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಮಧು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ 'ಅಣ್ಣಯ್ಯ'. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಅಮ್ಮ ಏನೇ ಮಾಡು ಎಂದರೂ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡುವ ಮಗನಾಗಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ-ಮಗನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಜೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ (ETV Bharat)

ತಾಯಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯ ಹಾಗು ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ಜೋಗಿ'. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕಥೆ. ಅರುಂಧತಿ ನಾಗ್ ತಾಯಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇಡೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ 'ಬೇಡುವೆನು ವರವನ್ನು' ಹಾಡಂತೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಮೌರ್ಯ ಸಿನಿಮಾ (ETV Bharat)

ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ತಾಯಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಥೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಚಿತ್ರ 'ಮೌರ್ಯ'. ನಟಿ ರೋಜಾ ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಪುನೀತ್ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ರು‌. ಪುನೀತ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮೀನ್ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಗನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2004ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳಿಸಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯೂ' ಹಾಡು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಗುನುಗುನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಎಲ್ಲರ ಫೇವರಿಟ್.

ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸಿನಿಮಾ (ETV Bharat)

2003ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ತಾಯಿಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ 'ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದರು' ಎಂಬ ಹಾಡಿದ್ದು, ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್, ರಮ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.

ನಟ ಧನಂಜಯ್, ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ನಟನೆಯ ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ರೋಹಿತ್ ಪದಕಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ 'ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ್, ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮತ್ತು ಉಮಾಶ್ರೀ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಉಮಾಶ್ರೀ, ಧನಂಜಯ್ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಕು ಮಗನು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ತನ್ನ ಹಡೆದ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ, ಅವಳು ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವನ್ನು ಉಮಾಶ್ರೀ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದರು.

2016ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯೂ'. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ, ಸಿತಾರಾ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಗನ ಅನುಬಂಧ ಸಾರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು.

ಇದೀಗ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅಭಿನಯದ 'ಮದರ್​ ಪ್ರಾಮಿಸ್'​ ಚಿತ್ರ ಅಮ್ಮನ ಕುರಿತಾದ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಧನಂಜಯ್ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ‌. ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೀಗಿದೆ...

ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಮ್ಮ,

ಹೇ ಮಮತೆಯ ಬಳ್ಳಿ ಸಿರಿತನವೆಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರದೆ

ಹೇ ಮೆರಗಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಡತನವಿಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರದೆ

ಯಾವ ಪದವಿಗಳು ಪದಕಗಳೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ

ನೀನು ಬೇಕು ಅಮ್ಮ,

ಯಾವ ಹಿರಿಗರಿಮೆ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ

ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಮ್ಮ,

ನನ್ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಚಂದ್ರನು ಆಟಿಕೆ

ನನ್ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲೆ ತಾನೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ದ್ವಾರಕೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ಗೆಳೆಯ ಪೂರ್ಣ ಮೈಸೂರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

