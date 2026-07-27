ಅಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ವಾಟರ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಇಂದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ: ಇದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪಯಣ
ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಶಂಕರ್ನಾಗ್, ಉಪೇಂದ್ರರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದು ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 10:31 AM IST
ಕುಂದಾಪುರದ ಕೆರಾಡಿಯಿಂದ ಬಂದ ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ 'ಸ್ಪೈಡರ್-ಮ್ಯಾನ್' ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ನ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ 'ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್: ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡೇ' (Spider-Man: Brand New Day) ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ಬೃಹತ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಪ್ರಚಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಭಾರತದ ನಟ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋಮೋ ಬಿಡುಗಡೆ: ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋಮೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. "ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೀಟರ್ ಪಾರ್ಕರ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ..." ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 'ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್: ನೋ ವೇ ಹೋಮ್' ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ ಪಾರ್ಕರ್ ತನ್ನ ನೆನಪನ್ನು ಜಗತ್ತೇ ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಆತನ ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್-ಹೀರೋಯಿಸಂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು 'ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡೇ' ಕಥಾಹಂದರ?: ಈ ಚಿತ್ರವು 'ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್: ನೋ ವೇ ಹೋಮ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪೀಟರ್ ಪಾರ್ಕರ್ (ಟಾಮ್ ಹಾಲ್ಯಾಂಡ್) ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ನೆಡ್ (ಜೇಕಬ್ ಬಾಟಲಾನ್) ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಎಂಜೆ (ಜೆಂಡಾಯಾ) ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ನೆನಪಿನಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಾನೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಟಿಯಾಗಿ, ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೇ, ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂದಿದೆ.
ಜುಲೈ 30ರಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 'ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್: ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡೇ' ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟಾಮ್ ಹಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 30ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಶೆಟ್ರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪಯಣ: 1983ರ ಜುಲೈ 7ರಂದು ಕುಂದಾಪುರದ ಕೆರಾಡಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶೆಟ್ರು, ಪ್ರತಿಭೆ, ಶ್ರಮ, ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೊಂಚ ತಡವಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಮನಹೊಕ್ಕಿತ್ತು. ತಾವೂ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಕನಸ್ಸನ್ನು ಚಿಗುರಿಸಿತ್ತು. ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಂದರ್ಭ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.
ಆದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾ ನಟನ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರೋರ್ವರ ಬಳಿ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಚಂದನವನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರಾದ್ರೂ, ಹಾದಿ ಸುಲಭವಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಎಂ.ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅರವಿಂದ್ ಕೌಶಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ತುಘ್ಲಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ಲೂಸಿಯಾ, ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ, ಚಿತ್ರರಂಗದವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
2016ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಿಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ 2016ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಂಡ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
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ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು, ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ತಂಡುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕಾಂತಾರ'. ಈ ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ, ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತರಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಕೂಡಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಟನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ: ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ', 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಸೇರಿ ಕೆಲ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ.
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ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರೋದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.