'ಈ ದಂತಕಥೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ': ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ
ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದು, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜರು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 14, 2026 at 4:15 PM IST
20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 48,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರುವ ದೇಶದ ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಮೈಸೂರಿನ ಅಪೊಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿತು. ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಂಠದಿಂದ ಭಾರತದ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸಾಹಿತಿ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ದಂತಕಥೆ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಕಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪದಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ, "ದಂತಕಥೆ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪದಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹಾನ್ ಗಾಯಕಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟನೆಯನ್ನೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, "ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿತು. ಅವರು 'ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ 'KEV KEKA' ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಇದು ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದು ಎಂಥ ಸುಂದರ ಮಧುರ ಹಾಡು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ನನಗೆ ರೋಮಾಂಚ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಮಗುವಿನಂತಹ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರಾ ನಿರ್ಣಯಿಸದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವು ದೈವಿಕವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್, ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮಹಿಳಾ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಹಾಡಿದ ಪ್ರತೀ ಹಾಡಿಗೂ ಶೇ.1000ರಷ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಪ್ರಿಯ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕುವಿರಿ" ಎಂದು ಗಾಯಕ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 48,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರುವ, ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಶನಿವಾರ ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 88 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ವಯೋಸಹಜ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿಧನದ ನಂತರ ಸಂಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.
"ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರನ್ನು ಜುಲೈ 11, 2026ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:49ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಅಪೋಲೋ ಬಿಜಿಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ (ಐಸಿಯು) ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದ ತೀವ್ರ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನವಾಯಿತು ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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ಜುಲೈ 12, ಭಾನುವಾರ ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಿಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಪುತ್ರ ಕೂಡಾ ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಪ್ಸರಾ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಟೀಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ ಅಥವಾ ನೋಡದ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಅಳೆಯಬೇಡಿ' ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರಾ ವೈದ್ಯುಲಾ (Apsara Vydyula) ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.