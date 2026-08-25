ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಲೀಕರು - ನಿರ್ಮಾಪಕರ ವಿವಾದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದೇ? ಏನಿದು ವಿಷಯ
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ನಾಳೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 25, 2026 at 10:07 AM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ನಾಳೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಡುವಿನ ವಿವಾದವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ವಿವಾದದ ಮಧ್ಯೆ, ಈ ವಿಷಯವು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್, ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಡಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಣ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಮಾಫಿಯಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 12,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವಿವಾದವೇನು? ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ವಿತರಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಾರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘವು ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘಗಳು ಘೋಷಿಸಿದವು. ಈ ವಿವಾದವು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು.
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ': ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್, ಈ ವಿವಾದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 700 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವಿನ ವಿವಾದವು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇಂತಹ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಖಜಾಂಚಿ ಧನಂಜಯನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಲೀಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 8 ವಾರಗಳ ನಂತರವೇ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಿತ್ರವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರವೂ ಓಡದಿದ್ದರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅದನ್ನು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಧನಂಜಯನ್ "ತಾಯಿ ಕಿಳವಿ" ಮತ್ತು "ಯೂತ್"ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿ ಗಮನಸೆಳೆದರು. "ತಾಯಿ ಕಿಳವಿ" 6 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಆದರೆ "ಯೂತ್" ಐದು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಚಿತ್ರವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ: "ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಓಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಓಡದೇ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಲೀಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಧನಂಜಯನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರ ಗಡುವಿನ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿದೆ.
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1940 ರಿಂದ 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಗೋವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಕ್ತಪಾತ ಮತ್ತು ದ್ರೋಹದ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಅಪರಾಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ರಾಯ ಎಂಬ ಕ್ರೂರ ದರೋಡೆಕೋರನ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 7.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಳೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಗಮನವೀಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲಿದೆ.
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