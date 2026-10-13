ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತವರ ಮಗಳ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ?
ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಝಲಕ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 3:56 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಿಂಗ್'ನ ಟೀಸರ್ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ವರ್ಷ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಬಹುದು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡವು ನಟನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಯೋಜನೆಗಳಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆದರೆ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ನೋಟವನ್ನು ಈ ಟೀಸರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಈ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರವು, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಬಲ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಪಠಾಣ್' ಮತ್ತು 'ಜವಾನ್'ಗಿಂತಲೂ ಭವ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಚಿತ್ರತಂಡವು ಕಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರವು ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ರಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯುವತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಶತ್ರುವೊಂದರ ವಿರುದ್ಧದ ಭಾರಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಡ್ಯಾಡಿ ಕೂಲ್' ಎಂಬ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಕೂಡಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರವು, 2026ರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರು.