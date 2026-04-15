'ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆಗಲ್ಲ': ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇಕೆ? ಯಶ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೀಗಿದೆ
'ರಾಮಾಯಣ' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ, ರಾಮ-ರಾವಣನ ಮುಖಾಮುಖಿ ಹಾಗು ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 15, 2026 at 12:47 PM IST
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟೀಸರ್ ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಯಶ್ ಹೊಸ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಅದ್ದೂರಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮ-ರಾವಣನ ಮುಖಾಮುಖಿ: ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಮುಖಾಮುಖಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು. "ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಈ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಇದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಚಿತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರಾವಣನಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ರಾಜ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಮನಿಗೆ ಅವನದೇ ಆದ ರಾಜ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯಶ್-ರಣ್ಬೀರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ: ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ, ಯಶ್ ಅವರು ರಣ್ಬೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದ್ಭುತ ನಟ. ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಡೀ ತಂಡವು ಕಥೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಹೇಳಿದರು. "ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅದ್ಭುತವಾದುದನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಾಗ ಮತ್ತು ಅದು ರಾಮಾಯಣದಷ್ಟು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?: ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯಶ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ರಾಮಾಯಣ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಪು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀವು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದ್ದು ಅದೇ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯಶ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. "ನಾವು ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ, ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಅವರು ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ರಾಮಾಯಣ' ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್?: ರಾಮಾಯಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಯಶ್ ವಿವರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಥೆಯನ್ನು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.