Video: ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಗುರುನಂದನ್ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಾಡಾನೆ, ಮುಂದೇನಾಯ್ತು? ನೋಡಿ
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಣಿಬೀಡು - ಕಸ್ಕೆಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನಟ ಗುರುನಂದನ್ ಅವರ ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಡಾನೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಮನೆ ಸುತ್ತ ಓಡಾಡಿದ ಆನೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಹೋಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 14, 2026 at 1:51 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎನ್. ಆರ್. ಪುರ ಹಾಗೂ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ಮಿರಿಮೀರಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ದಾಂಧಲೆ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಹೌದು, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಣಿಬೀಡು ಕಸ್ಕೆಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಗುರುನಂದನ್ ಅವರ ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ಆನೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಭಾರಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಇಂತಹದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಟ ಗುರುನಂದನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುನಂದನ್ ಮನವಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?
''ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಗುರುನಂದನ್. ನಮ್ಮ ತೋಟ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸ್ಕೆಬೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಮನೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ತೋಟ ಹಾಸನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಡೆ 40-50 ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಖಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು?. ನನ್ನ ತೋಟ ಅಲ್ಲದೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತೋಟ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು, ಶಾಸಕರು ಹಾಗು ಸರ್ಕಾರ ಯಾರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ನಟ ಗುರುನಂದನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
''ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ರೈತರು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆನೆಗಳು ಬಂದು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ?. ಅವು ಮೂಖಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಆಹಾರ, ನೀರಿಲ್ಲದಾಗ ನಾಡಿನ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೋಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಇರೋಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವು ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಟ್ಟಬೇಕು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ಇವರು ನಂತರ ರಾಜು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದರ್ಶನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಲಕುಮಿ ಎಂಬ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು ಸೈಬರ್ ಯುಗದೊಳ್ ನವ ಯುವ ಮಧುರ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯಂ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದರು.
ಗುರುನಂದನ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕಾಫಿ ತೋಟಗಾರರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು.ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
