'ಈ ಖಾಲಿತನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತದೆ': ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಮೊದಲ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಇಂದು ಪತ್ನಿ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ - ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ, ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಬರಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 90ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ತಮ್ಮ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಮರಣದ 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಟಿ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮನದಾಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಜೀವನವನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಹೇಮಾ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ತಮಗೆ "ಎಲ್ಲವೂ" ಆಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತ್ತೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?: "ಧರಂ ಜಿ ಅವರು ನನಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಪತಿ, ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ಇಶಾ ಮತ್ತು ಅಹಾನಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ, ಸ್ನೇಹಿತ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ, ಕವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದರು! ಮತ್ತು ಸದಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರೆದು, "ತಮ್ಮ ಸರಳ, ಸ್ನೇಹಪರ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಸದಾ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರು. ಓರ್ವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ, ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಲೆಜೆಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಅಸಮಾನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿತು. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿರಂತರ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು "ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ನಟಿ, ಅವರಿಲ್ಲದ ಜೀವನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಷ್ಟ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಈ ಖಾಲಿತನ ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು, ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲು ನನಗೀಗ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನೆನಪುಗಳಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಕೆಲವು ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳು..." ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ಕೆಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ನಟನ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಮುಂಬೈನ ವಿಲೇ ಪಾರ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪವನ್ ಹನ್ಸ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅನೇಕ ದಿಗ್ಗಜರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇಂದು ಸಂಜೆ 5:00ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7:30ರ ವರೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ಸೀಸೈಡ್ ಲಾನ್ಸ್, ತಾಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಕೆಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.