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'ನಾನು ಅಳುವುದನ್ನು ಮೋದಿಜಿ ಕೂಡಾ ಗಮನಿಸಿದ್ರು': ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹೋರಾಟ ನೆನೆದು ಪತ್ನಿ ಭಾವುಕ

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬರಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ಸಿಗೂ ಮುನ್ನದ ದೀರ್ಘ ಹಾದಿಯನ್ನು ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ.

Pawan Kalyan, Anna Konidala
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಅನ್ನಾ ಕೊನಿಡೆಲಾ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 3:03 PM IST

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ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​​ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 12 ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೌದು, 2024ರ ಇದೇ ದಿನ ಜನಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ, ಅನ್ನಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಕಿರಾ ನಂದನ್ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಹೋದರ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಣ ಹೈಲೆಟ್​ ಎನ್ನಬಹುದು.

ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಅವರು, "ಇದು ಎಂಥ ಪ್ರಯಾಣ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಜನರು ಗೆಲುವು, ನಗು, ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, "ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಬಳಲಿಕೆ, ಅವಮಾನ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ"ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಆ ವರ್ಷಗಳು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳು. ಜನರು ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದರು. ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆದರು. ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬಲವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಠಿಣ ದಿನಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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"ನಾನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಜಿ ಕೂಡಾ ನಾನು ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು (ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ). ಅವು ಆನಂದ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇವರು ಜನರನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರೇಕ್​ ಆಗಲು, ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗಲು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಲು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಏಕಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದೆ ಅವರ ಘನತೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಅನ್ನಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನನಿಸಿತು ಎಂದು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ? ಕೇವಲ ಹೆಮ್ಮೆ. ಗಿವ್ ಅಪ್​​ ಮಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​​​ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಅನ್ನಾ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ದಂಪತಿಗೆ ಪೋಲೆನಾ ಎಂಬ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

TAGGED:

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಜಕೀಯ
ಅನ್ನಾ ಕೊನಿಡೆಲಾ
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪ್ರಮಾಣವಚನ
PAWAN KALYAN POLITICAL JOURNEY

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