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ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಶುಕ್ರವಾರದ ಬದಲು ಬುಧವಾರ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದೇಕೆ?; ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ!

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನ ಮೊದಲ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ 2025ರ ಏ.10 ಎಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2026ರ ಮಾರ್ಚ್​​ 19ಕ್ಕೆ, ನಂತರ ಜೂನ್​ 4ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯ್ತು. ಫೈನಲಿ, 26-08-26ರಂದು ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇ, ಬುಧವಾರ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ?.

Why Toxic released On Wednesday?
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಶುಕ್ರವಾರದ ಬದಲು ಬುಧವಾರ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದೇಕೆ? (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2026 at 11:34 AM IST

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ಚಂದನವನದ ನಟ ಯಶ್ ಬರೆದು, ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನಟಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ - ಅಪ್ಸ್' ಫೈನಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣೋದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಬ್ಬ, ರಜಾದಿನಗಳೆಂದು ಗುರುವಾರವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಶುಕ್ರವಾರದ ಬದಲಿಗೆ ಬುಧವಾರವೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ನಡೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಪ್ರಮುಖ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ರವಾರವೇ ಆದ್ಯತೆ. ಇದು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿಂದ ಭಾನುವಾರ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್ ಸೌತ್​ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ​​​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಗುರುವಾರ, ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವು ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ - ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ದಿನವಾದ ತಿರುವೋಣಂ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂದಣಿ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ರಜಾದಿನ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಪೊಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಓಣಂನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 2023ರ ಪೊಂಗಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುನಿವು ಮತ್ತು ವರಿಸು ಅಂತಹ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಬುಧವಾರದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಿ (2018) ಮತ್ತು ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಎನ್​ಟಿಆರ್: ಕಥಾನಾಯಕುಡು (2019) ಕೂಡಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಮಯ ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿತು. 2025ರಲ್ಲಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಕಿ ವಸ್ತುನ್ನಾಂ ಚಿತ್ರ ಮಂಗಳವಾರವೇ ತೆರೆಕಂಡಿತು.

ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ರಮೇಶ್ ಬಾಲಾ, ಶುಕ್ರವಾರದ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್​​ ರೂಲ್​ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಲವಾದ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇ ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಜೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಯಶ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ, ಈ ಸಮಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ನಟನಿಗೆ ಬಲವಾದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಜಾದಿನವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

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ಒಟ್ಟಾರೆ, ಬುಧವಾರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ರಜಾದಿನವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ರಜಾದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಹಬ್ಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನರು ರಜೆ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವಾರದ ಮಧ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಐದು ದಿನಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಆಶಯವನ್ನು ತಯಾರಕರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್
ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ವಿಮರ್ಷೆ
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