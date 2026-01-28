'ಜನನಾಯಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇಕೆ ?; ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇನು?
'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ, ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 28, 2026 at 5:06 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯು/ಎ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ)ಗೆ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠವು ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್, ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 2025ರಂದು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು (ಸಂಖ್ಯೆ 01031912202500014) ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ರಂದು, ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ 5 ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯು U/A 16+ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಅದರಂತೆ ಕೆವಿಎನ್ ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಹೇಳಿದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯು ಯು/ಎ 16+ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 1ರಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿತು. ಇದಕ್ಕೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ "ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಲಾಂಛನ"ವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜನವರಿ 5ರಂದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ/ನಿರ್ಮಾಪಕರು 2026ರ ಜನವರಿ 7ರಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ UA 16+ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ಏಕ ಸದಸ್ಯರ ಪೀಠ) ಪಿ.ಟಿ ಆಶಾ, ಜನವರಿ 9ರಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು.
ಏಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪೀಠವು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೇ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡದೇ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆದೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಏಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು.
ನಂತರ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಜನವರಿ 15ರಂದು ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ, ಜನವರಿ 20ರಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎರಡೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ವಾದಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದವು. ಎರಡೂ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಪೀಠವು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದೇ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ಎಂ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅರುಳ್ ಮುರುಗನ್ ಅವರ ಪೀಠವು ನಿನ್ನೆ, ಜನವರಿ 27ರಂದು 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಜನನಾಯಗನ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
- ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೊರಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಏಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
- 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ UA 16+ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋ ಸಲುವಾಗಿಯಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ UA 16+ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
- ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿಯ (ಸೆನ್ಸಾರ್) ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
- ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಸಹ ಇವೆ.
- ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಚಿತ್ರವನ್ನು 9 ಸದಸ್ಯರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
- ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ದೃಶ್ಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
- ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು.
- ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಏಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- ಆ ಅರ್ಜಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಏಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆಲಿಸಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು.
- ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಏಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಜನ ನಾಯಗನ್'ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್: ಏನಿದು ವಿವಾದ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಹೆಚ್ ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ನರೇನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಜನವರಿ 9ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್