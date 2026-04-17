ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಮದುವೆ, ನಿನ್ನೆ ಬಹಿರಂಗ: ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಜುಬಿನ್ ನೌಟಿಯಾಲ್ ವಿಚಾರ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?
ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ಜುಬಿನ್ ನೌಟಿಯಾಲ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಡಲು ಏಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 17, 2026 at 12:53 PM IST
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂದಕೂಡಲೇ ನಿಂತರೂ ಸುದ್ದಿಯೇ, ಕುಂತರೂ ಸುದ್ದಿಯೇ! ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು, ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ಗಳು, ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ, ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೆಲ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ವತಃ ಗಾಯಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸುತ್ತ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜುಬಿನ್ ನೌಟಿಯಾಲ್ (Jubin Nautiyal) ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿವಾಹವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಗಮನದಿಂದ ದೂರವಿಡುವ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಜುಬಿನ್ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಏಕೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಆದ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ಮದುವೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಡಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ವಿವಾಹವಾದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಉತ್ತರಾಖಂಡದವರಾದ ಗಾಯಕ, ಅಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ವಿವಾಹಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಜುಬಿನ್ ನೌಟಿಯಾಲ್ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸರಳ ವಿವಾಹ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
"ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದೆ. ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೀಮಿತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಕೂಡಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಜಾಗತೀಕರಣಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು" ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಪತ್ನಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. "ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಪತ್ನಿಯ ಸರಳತೆ ಅಡಗಿದೆ. ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಮಹಿಳೆ ಅವರು. ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದೆ. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ಕುಟುಂಬ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಜುಬಿನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅದು "ಲವ್-ಕಮ್-ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್" ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು.
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜುಬಿನ್ ನೌಟಿಯಾಲ್, ರಾತಾನ್ ಲಂಬಿಯಾನ್, ಲತ್ ಗಯೇ ಮತ್ತು ತುಮ್ ಹಿ ಆನಾದಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳದಿಂದ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೂಫಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.