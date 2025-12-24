ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ, ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ '45' ಏಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೈಲೆಟ್ಸ್: ನಾಳೆ 180+ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್
ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯದ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ '45' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಗುರುವಾರ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಶೋಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
Published : December 24, 2025 at 4:41 PM IST
ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಾರೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ '45' ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ನಿಂದಲೇ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ 45 ಸಿನಿಮಾ ನಾಳೆ 180ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏಕೆ 45 ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದು 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ.
ಮೂವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ, ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರೋದೇ 45ನ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೆಟ್. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಮೂವರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ: ನಾಯಕ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಗೂ 20 ನಿಮಿಷದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ನಾನಾ ಅವತಾರಗಳು ನೋಡುಗರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಚಿತ್ರದ ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಳಲ್ಲೊಂದು.
ಉಪ್ಪಿ ಪಾತ್ರ: ಐ ಆ್ಯಮ್ ಗಾಡ್ ಅಂದಿದ್ದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ನರಕ ತೋರಿಸುವ ಯಮಧರ್ಮನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮನರಂಜನೆ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ.
ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಸು ಪ್ರಮ್ ಸೋನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, 45 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲವ್, ಎಮೋಷನ್ ಹಾಗೂ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ: ಹುಟ್ಟು- ಸಾವು ನಡುವಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕೋ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ದೇವರಿಗಿಂತ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್: 10 ರಿಂದ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿಜಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರೋದು 45 ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಲೆಟ್. ಕೆನಡಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ "MARZ" ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿ.ಎಫ್.ಎಕ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿ.ಎಫ್.ಎಕ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ 45 ಹೊಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಸಿಜಿ ವರ್ಕ್ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಜಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ.
ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
45 ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿವಿ ರೈಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೇ ಚಿತ್ರ ಯುಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ: ನಾಳೆ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 45 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಆಗಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೇಜ್ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ.