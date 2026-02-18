ETV Bharat / entertainment

Throwback: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಏಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ?; ತಂದೆ ಸಲೀಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಪುತ್ರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಏಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Salman Khan with Salim Khan
ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್ (Photo: Getty)
February 18, 2026

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗೋ ಜೊತೆಗೆ, ನಟನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದೆ ಸೀರಿಯಸ್​​ ರಿಲೇಶನ್​​ಶಿಪ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀತಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಇದೀಗ, ಅವರ ತಂದೆ, ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈವರೆಗೆ ಏಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ 'ಶೋಲೆ' ಚಿತ್ರದ ಲೇಖಕ ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಟಿಯರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಕಟ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸಿದ ಸಲೀಂ, "ಕಮಿಟ್​ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಂತರ, ಸಲ್ಮಾನ್​​, ಗೆಳತಿಯರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ "ವೋ ಉಸ್ಮೇ ಅಪ್ನಿ ಮಾ ಡೂಂದ್ತಾ ಹೈ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸಲ್ಮಾನ್ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂತಾದ ಮನೆಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಶ್ಮಿಕಾ ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಅಹ್ವಾನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಗಿಲ್ಟ್​ ಫೀಲ್​​ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾಕ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನೋ ಮಗುವಲ್ಲ'

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಮ್ಮೆ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಲೈಫ್​ ಲಾಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್​ ಆಗಿರುವುದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಿದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬೈನ ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂದು ವೈದ್ಯರು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಚೇತರಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ನಿಂದ ಹೊರಕರೆಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

