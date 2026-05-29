ಶಾರುಖ್, ಆಲಿಯಾ, ಕರೀನಾ ಸೇರಿ ಖ್ಯಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಅನ್​​ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಕರಣ್​​ ಜೋಹರ್!

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಅನ್​​ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರುವುದು ತಮ್ಮ "ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್"ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಪವರ್​ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾರುಖ್ ಸೇರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಅನ್​​ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಕರಣ್​​ ಜೋಹರ್ (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 29, 2026 at 1:20 PM IST

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಿನಿ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಅನ್​ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಲವು ಅಂತೆಕಂತೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು.

ಹೌದು, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್, ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ, ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಅನ್‌ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕನ ಈ ನಡೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು. ಕರಣ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ? ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆಯೇ? ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಅವರ ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಕೂಡಾ ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡವು.

ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್​ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ಅಂತೆಕಂತೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು "ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್"ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸುತ್ತ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್​, "ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್!!!! ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ!!! ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ! ಇದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಬದಲಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯೋ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್​ನಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕರಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಅಪೂರ್ವ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಆದಾರ್ ಪೂನಾವಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೇ ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಾತ್ರ 80ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಅಕೌಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಣ್ ಜೋಹರ್​ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಬಲವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಮರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳಾದ ರೂಹಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ, ಜೋಹರ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅವರು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ (Karan Johar Instagram story)

ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ನಟಿಸಿದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಾಂದ್ ಮೇರಾ ದಿಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಮೇ 22 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಇದೀಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದೆಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

