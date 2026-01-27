ರಮ್ಯಾ ಜತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹ, 'ಗ್ರಾಮಾಯಾಣ' ಸಿನಿಮಾ: ಏನಂದ್ರು ನಟ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್?
'ಗ್ರಾಮಾಯಣ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ 10 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ? ನಾಯಕ ನಟ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 27, 2026 at 1:54 PM IST
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
ಬಾಲ ನಟನಾಗಿ ಹಾಗೂ 2015ರಲ್ಲಿ 'ಸಿದ್ದಾರ್ಥ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದೊಡ್ಮನೆ ಕುಡಿ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೀಗ 'ಗ್ರಾಮಾಯಣ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಸಲುವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತು ವರ್ಸಸ್ ನುಸ್ರತ್, ಪೆಪೆ, ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ, ಅಂದೊಂದಿತ್ತು ಕಾಲ.. ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ, ವಿಭಿನ್ನ ಜಾನರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹೀರೋ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಕಥೆ 'ಗ್ರಾಮಾಯಾಣ'ದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಈ ಚಿತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಫೈನಲ್ ಮಾಡೋದು? ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ಯಾವುವು? ಡ್ರೀಮ್ ರೋಲ್ ಯಾವುದು? ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ರಮ್ಯಾ ಜತೆಗಿನ ಗೆಳೆತನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ್ದು? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
1. ಗ್ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇನು?
''ಈ ಚಿತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ಕಾರಣವಿದೆ. ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ. ಸೀನ ಎನ್ನುವ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಕೇಳಿದಾಕ್ಷ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದನಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ - ನಮ್ಮತನ, ನಮ್ಮ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣವಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಕೆ.ಪಿ.ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ನವೀನ್ ಹಾಗೂ ಲಹರಿ ವೇಲು ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದು.''
2. ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಯಾರು ಫೈನಲ್ ಮಾಡೋದು?
''ಮೊದಲು ನಾನು ಕಥೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫುಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ.''
3. ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನಟನೆ - ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಗಿದೆ. ಅವರ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ?
''ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ, ಅಭಿನಯ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ನನಗೆ ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ.''
4. ಶಿವಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬೆಂಕಿ ಹಾಡನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದ್ದೀರ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು?
''ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪದಗಳಿಲ್ಲ. ಏಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕಥೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಖುಷಿಯೂ ಇತ್ತು. ಪೂರ್ಣ ಅವರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೀ-ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.''
5. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರೇಮಕಥೆ, ಪೆಪೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದವು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ?
''ನನಗೆ ಒಂದೇ ತರಹದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಹೊಸತನ ಇದ್ದಾಗ ನಟನೆ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ.''
6. ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿಸಂ ಇಲ್ಲದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
''ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.''
7. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ?
''ಅವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನಮ್ಮದು ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಏನಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಗೆಳೆತನ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರೋದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ.''
8. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ 'ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ. ಹೇಗಿದೆ ಅನುಭವ?
''ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ.''
9. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ರೋಲ್ ಅಂತಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದೆಯಾ?
''ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ.''
ಗ್ರಾಮಾಯಾಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲಹರಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ದೇವನೂರು ಚಂದ್ರು ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಪಾತಾಜೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಸಂಗೀತವಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಜತೆ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ "ಬೆಂಕಿ" ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
