OTTಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಪುರುಷ ನೇತೃತ್ವದ ಶೋಗಳಿಗಿಂತ ಏಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ?
ಪುರುಷ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಿಂತ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಹಿಂದಿ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಶೇ.47ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಒರ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ವರದಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 23, 2026 at 12:21 PM IST
ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ, ಒಟಿಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಿರಿಸಿ, ಅವನನ್ನು ಅಪರಾಧ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹಿಂದಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೆಬ್-ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಅದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿವೆ. ಮಿರ್ಜಾಪುರ್ ಮತ್ತು ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾತಾಳ್ ಲೋಕ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ವರೆಗೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಒಟಿಟಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿವೆ.
ಆದ್ರೆ, ಓರ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾದ (Ormax) ಹೊಸ ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವಿಭಿನ್ನತೆಗೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ಏನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ?; ಪುರುಷ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಿಂತ ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಹಿಂದಿ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. 2025ರ ಜನವರಿ ಇಂದ 2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 50 ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ ಅಲ್ಲದ ಹಿಂದಿ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸೀರಿಸ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾದ 50 ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 10 ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ, 28 ಪುರುಷ ನೇತೃತ್ವದ ಸೀರಿಸ್ಗಳು ಮತ್ತು 12 ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರದರ್ಶಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ.
ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿವೆ: ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷ ನೇತೃತ್ವದ ಸರಣಿಗಳು ಸರಾಸರಿ 9.6 "ಪೀಕ್ ಬಝ್" ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸರಾಸರಿ 14.1 ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಶೇ.47ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಬಹುದು.
ಓರ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಪೀಕ್ ಬಝ್, ಮುಂಬರುವ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಜನರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿತು.
ಮಿಸಸ್ ದೇಶ್ಪಾಂಡೆ, ಡಬ್ಬಾ ಕಾರ್ಟೆಲ್, ಮಂಡಲ ಮರ್ಡರ್ಸ್, ಖೌಫ್, ದಲ್ದಲ್, ಚಿರೈಯಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್: ದಿ ನೈನಾ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸೀರಿಸ್ಗಳು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು (ಸ್ಕೋರ್) ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ.
ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಕಥೆಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಅವು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ?; ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ, ವೀಕ್ಷಕರು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ(ಜಾನರ್) ಪುರುಷರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಪರಾಧ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಹಾಸ್ಯ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಾಟಕ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಪುರುಷ ನಾಯಕತ್ವದ ಹಿಂದಿ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಹಾಗಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತೀ ವಾರ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪುರುಷರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜಾನರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಕೆ ತಕ್ಷಣ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾಳೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ, ಕಥೆ ಹೇಳುವ (ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ) ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು. ಹೌದು, ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸರಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹು ಪದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ನಿಗೂಢತೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬಹುದು.
ಮಹಿಳಾ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಖೌಫ್ ಕೇವಲ ಹಾರರ್ ಸರಣಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯ ಭಯ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲತೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಚಿರೈಯಾ ಸರಣಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಒಪ್ಪಿಗೆ, ವೈವಾಹಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘನತೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆಯಿತು.
ಇನ್ನೂ, ಒಟಿಟಿ ಸೋಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈ ವರದಿಯು ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ಜನರು ಫೋನ್, ಟ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇಂದು ಟಿವಿಯೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ, ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿ ಶೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಗಾತಿ, ಪೋಷಕರು, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಕಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು.
ಓರ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸರಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟೂ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡೋದು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಥೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಗಡಿ ಮೀರಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿ ಸೀರಿಸ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ. ಹೌದು, ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಅನೇಕ ಸೀರಿಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಅಲ್ಲದ ಸರಣಿಗೆ, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಕೆಲಸ.
ಆದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ (ಒಟಿಟಿ) ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸರಣಿ ಎಂದು.
ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣ ಸೇನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರ ನೇತೃತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿ ವರದಿಯು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ಣ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಸಹೋದರಿ ದಿವ್ಯಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ: ಸುಂದರ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಶ್
ಓರ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರದಿಯು ಸೂಚಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೊಸತನವನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ, ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಕಥೆಗಳು ತಾಜಾತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯೊಂದಿಗಿನ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ
ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪಾಠ ಎಂದರೆ, ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಕಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವಿಭಿನ್ನ, ಹೊಸ ಕಥೆಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದು.