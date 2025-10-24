ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು?; ತಲೈವಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್.ಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : October 24, 2025 at 10:41 PM IST
ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಯಾವ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಈ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ: ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅವರ ‘ಕೂಲಿ’ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ ರಜನಿ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.
ರಜನಿ- ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟನೆ: ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವಂತೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುವುದಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ಅವರ ‘ಕೈತಿ 2’ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಸರಿ ಹೊಂದುವ ಕಥೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತೇವೆ -ರಜನಿ: ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, “ಕಮಲ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುವುದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಕಥೆ ಬೇಕು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಂದರ್.ಸಿ. ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಂದರ್.ಸಿ. ಶೈಲಿಯ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರ್.ಸಿ. ಅವರು ‘ಅರುಣಾಚಲಂ’ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಎಂಬುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
