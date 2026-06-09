'ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ': ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಸೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ; ಯಾರು, ಏನಂದ್ರು?
ಪೆದ್ದಿ ವಿವಾದದ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರನ್ನು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್, ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್, ಅನು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 9, 2026 at 1:17 PM IST
'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣೋ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಹಲವಾರು ವೀಕ್ಷಕರು, ವಿಮರ್ಶಕರು ಜಾಹ್ನವಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರವಾದ 'ಅಚಿಯಮ್ಮ'ನ ಚಿತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಹೈಪರ್ ಸೆಕ್ಸುವಲೈಸೇಷನ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ಆಕೆಯ ಹೊಕ್ಕುಳು, ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳಿಂದ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪಾತ್ರವು ಅಚಿಯಮ್ಮಳನ್ನು ಅವಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೇ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಪುರುಷ ನೋಟ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಬೆಂಬಲ: ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಿರಿಯ ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರು ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಟಿಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, "ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ, ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಟಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದು (ಟಾರ್ಗೆಟ್) ಅನ್ಯಾಯ. ಆಕೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನೆಂದು ಅಥವಾ ಆಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಲಾವಿದರು/ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ಅವರು ಸ್ವತಃ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವುದಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಒಬ್ಬ ನಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಂಬಿದಾಗ, ಅವರು ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಚಿತ್ರದ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸಿ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. "ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ರೆ, ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಯಾರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ'-ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್: ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಯಾರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಓರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಹಿತಕರ ಅನುಭವ ನನಗಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ'-ಕಂಗನಾ: ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಹೇಳಿದರು. ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ರದರ್ಶಕರು (ಕಲಾವಿದರು) ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಓರ್ವ ಕಲಾವಿದ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು (ದೃಶ್ಯ ಸೇರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ) ವಿಭಿನ್ನ ಎನಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಯಾರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮುಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ-ಕರೀನಾ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠೀಕರಣ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿ ಕಾಜೋಲ್, ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮಾರೂಪದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲ ಸ್ಮರಣೀಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೇ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು': ಮಾಜಿ ನಟಿ ಅನು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕೂಡಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಬೇಕು. ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
As a filmmaker, I believe cinema should entertain, inspire, and connect with audiences. It should never make anyone feel uncomfortable or disrespected. We have heard the feedback regarding certain scenes in Peddi and have taken it seriously.— BuchiBabuSana (@BuchiBabuSana) June 6, 2026
I have always had immense respect for…
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ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ, ಬರಹಗಾರ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅಗೌರವಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ತಮಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾದದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪೆದ್ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
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ಜೂನ್ 4, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ದಿವ್ಯೇಂದು ಮತ್ತು ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.