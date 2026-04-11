ಜನ ನಾಯಗನ್ ಲೀಕ್​​​: ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿನಿಗಣ್ಯರಿಂದ ಆಗ್ರಹ; ವಿಜಯ್ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನಂದ್ರು?

ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಸೋರಿಕೆ ಅನೇಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್​ಶಿಪ್ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ, ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಗಣ್ಯರು ಪೈರಸಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಜನ ನಾಯಗನ್' ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್, ನಟ ವಿಜಯ್ (Photo: ETV Bharat)
Published : April 11, 2026 at 5:15 PM IST

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್', ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಆನ್‌ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಗಣ್ಯರು ಪೈರಸಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮಂಡಳಿ (TFPC) ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೋರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಟರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಹಿರಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಿಂದ ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡವರೆಗೆ ಹಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಜನಿಕಾಂತ್: ಈ ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ತಮಿಳು ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್, ತಮ್ಮ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್​​ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಫಿಶಿಯಲ್​ ಎಕ್ಸ್​ ಅಕೌಂಟ್​ನಲ್ಲಿ, "ಯಾರೋ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಆಘಾತ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಘಗಳು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಿಡಬಾರದು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡ: ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪೈರಸಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, "ಜನ ನಾಯಗನ್ ಸೋರಿಕೆ ನನಗೆ ಕೋಪ ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೋವು ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀನಿ, ನೀವು ಭರವಸೆಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಹ-ನಟರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕರ ಬಗ್ಗೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಹಾಗಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಎಷ್ಟು ಅಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್​: ಹಿರಿಯ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, "ಜನ ನಾಯಗನ್ ಸೋರಿಕೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ - ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವೈಫಲ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದಲ್ಲಿನ ಅತಿಯಾದ ವಿಳಂಬವು ಪೈರಸಿಗೆ ಫಲವತ್ತಾದ ನೆಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಕಾನೂನು ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಾಗ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಾನಲ್‌ಗಳು ಅದನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಪೈರಸಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು; ಅದು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದನ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ. ಇದು ನೂರಾರು ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಲೀಕರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಫಲವಾದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ? ನಮಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ತ್ವರಿತ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಜಾರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಜವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಹಿಂದೆ ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಂತೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯ: ನಟ ಸೂರ್ಯ ಘಟನೆಯನ್ನು "ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಲೀಕ್​ ಆದ ಸೀನ್​ಗಳನ್ನು ನೋಡದಂತೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ, "ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ - ಇಡೀ ತಂಡದ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಚಿಸಬೇಡಿ. ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತು ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಇದು ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅನರ್ಹವಾದದ್ದು!" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ: ನಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ "ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ. ಒಂದು ಚಿತ್ರವು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಶ್ರಮ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಅಪಾಯಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ತ್ಯಾಗಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರಮಿಸುವ ತಂಡದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ನಿರಾಶದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಅರ್ಹವಾಗಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ಅದು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಕಾಯೋಣ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಪೈರಸಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಾರದು. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಉಳಿಯುವುದು ಹೀಗೆಯೇ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (Photo: Pooja Hegde's Instagram Story)

ಪೈರಸಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಜನ ನಾಯಗನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಪೈರಸಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್​ಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ನಂತರ ಪೈರಸಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ತಮಿಳುರಾಕರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೈಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪೈರಸಿ ವೇದಿಕೆಯಾದ ತಮಿಳುಎಂವಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ವಿತರಕರ ಕಳವಳ: ಹೆಚ್.ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದ ಯುಕೆ ವಿತರಕರಾದ ಅಹಿಂಸಾ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೂಡಾ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. "ಇಂದು ನಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ದಿನ. ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರವು ದಳಪತಿ ಅವರ ವಿದಾಯ - ಅವರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲದರ ಆಚರಣೆ. ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ, "ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಶ್ರಮವಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸೋದು ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಿಸದಿರುವುದು ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ - ಆದರೆ ಪೈರಸಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. "ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರವು ತನ್ನೊಳಗೆ ಜೀವಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ" ಎಂಬ ಮನವಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಸೋರಿಕೆಯ ವಿವರ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋರಿಕೆಯಾದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಇಂಟ್ರುಡಕ್ಷನ್​ ಸೀನ್​ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್​ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ವಿಳಂಬ: ಜನ ನಾಯಗನ್​ ಜನವರಿ 9ರಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ನಂತರ, ಚಿತ್ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳೇ ಈ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಪ್ರಿಲ್ 23ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ: ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾ ವಿಜಯ್ ಪರೋಕ್ಷ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು "ದೂಷಣೆಯ ಆಟ"ದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಹೆಚ್.ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಅವರಂತಹ ನಟರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

