ETV Bharat / entertainment

ಸಂಚಿತ್ ಯಾರು? 'ಮೈ ಬಾಯ್, ನಮ್ಮ ಮಗ, ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗ' - ಸುದೀಪ್ ಪ್ರಿಯಾ ದಂಪತಿ

ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್​ ಯಾರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಮೈ ಬಾಯ್' ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Mango Pachcha team
'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 18, 2026 at 5:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್​ 5ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಸುದೀಪ್ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ ಹಿರಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ಸಂಚಿತ್ ಅವರ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು‌. ಈ ಹಿಂದೆ 'ಜಿಮ್ಮಿ' ಹೆಸರಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಂಚಿತ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿಂತು ಹೋದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ್ ಅವರೀಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ‌.

ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಯಾರು? ಸಂಚಿತ್ ಸ್ವಭಾವ ಎಂತಹದ್ದು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್.ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್‌, ಯೋಗಿ ಜಿ.ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ‌. ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಲುಕ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್​, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾವ ಸುದೀಪ್ ಅವರಂತೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೀರೋ ಆಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಸದ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ನೋಡಿದವರು ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಛಾಯೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸಂಚಿತ್ ಮೈ ಬಾಯ್ ಎಂದು ಸುದೀಪ್​​ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಸಂಚಿತ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಂತಾ ದಂಪತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಆರ್.ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಲೀಕರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಚಿತ್ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಲುಕ್, ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಚಿತ್​ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್‌ ಮಾತನಾಡಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರು ಹಾಕುವ ಎಫರ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮಾತನಾಡಿ My Boy ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಚಿತ್ ಮೇಲಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಸ್ರವ್ವ ಮತ್ತು ಖಡಕ್ ಮಾಲ್ ಹಾಡುಗಳು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಡಕ್ ಮಾಲ್ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಗಾಂಜಾ ದಂಧೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ರೀತಿಯೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಇದನ್ನು ಕಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ', ವಿವೇಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ. ಮೈಸೂರಿನ ನಿಜ ಘಟನೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ. ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು, 2001 ರಿಂದ 2011ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಆರ್‌ಜಿ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಸುಪ್ರಿಯಾನ್ವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದೆ. ಯುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೆಆರ್‌ಜಿ ಭರವಸೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯುವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ಸಂಚಿತ್ ಅಂತಹ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌‌ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೆಆರ್‌ಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಡೇಟಿಂಗ್: ಅಸಲಿ ವಿಷಯವೇನು?; ವದಂತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಸಂಚಿತ್ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಜಲ್ ಕುಂದರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಮಯೂರ್‌ ಪಟೇಲ್‌, ಭಾವನಾ, ಹರಿಣಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌, ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಳಿಯ ಜೈ ಗೋಪಿನಾಥ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಖರ್‌ ಚಂದ್ರ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್‌, ಚರಣ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶರ್ಟ್​​ಲೆಸ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು 'ಒಂಟಿತನ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್

ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಪೋಸ್ಟರ್, ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಮೋಗಳು ನೋಡುಗರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಜೂನ್ 5ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

TAGGED:

ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ
ಸುದೀಪ್ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್
ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಸಿನಿಮಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ
WHO IS SANCHITH SANJEEV

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.