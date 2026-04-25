ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಯಾರು? ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ರೂಮರ್​ ಗರ್ಲ್​​ಫ್ರೆಂಡ್​ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಸಿನಿಮಾ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ 26 ವರ್ಷದ ನಟಿ-ಮಾಡೆಲ್ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ಡೇಟಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ.

ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​, ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ (Photo: IANS, IG)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 25, 2026 at 4:51 PM IST

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಮತ್ತು ರೂಪದರ್ಶಿ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ ಎದ್ದಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ.

ಇದೇ ಎಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಈ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೋರ್ವರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಯುವತಿ ಯಾರೆಂದು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನೀಗ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ 26 ವರ್ಷದ ನಟಿ ಮತ್ತು ರೂಪದರ್ಶಿ. ಮೂಲತಃ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದವರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್, ಟಿವಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಸೇರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್​ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.

ನಂತರ ಅವರು ನಟನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ಹಲವು ವೆಬ್ ಶೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 83 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಣ್​​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ್ಯಮಿ ವಿರ್ಕ್ ಅವರ ಫಿಯಾನ್ಸಿ ಸಿಮ್ರನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಪಂಜಾಬಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್, ಸೋನಮ್ ಬಾಜ್ವಾ ಮತ್ತು ಮೋನಿಕಾ ಗಿಲ್ ಅವರಂತಹ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಬಾದ್‌ಶಾ ಮತ್ತು ಗುರು ರಾಂಧವ ಅವರಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸೋಷಿಯಲ್​​ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಭೇಟಿ, ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿವೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ರೀನ್ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇಬ್ಬರೂ ಚಂಡೀಗಢ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.

