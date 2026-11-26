ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ ಉಲ್ಭಣ: ಯಾರು ಈ ಸಾಹಿಬಾ ಬಾಲಿ?
ನಟಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಹಿಬಾ ಬಾಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಬಂದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 3:44 PM IST
ನಟಿ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಸಾಹಿಬಾ ಬಾಲಿ ಅವರು, ಗುರುಪುರಬ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆಯ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತಾ, "ಅವರ ಪಾಲಿನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನೂ ನಾನೇ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಗುರುಪುರಬ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು" ಎಂದು ಸಾಹಿಬಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಹಿಬಾ ಬಾಲಿ ಅವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರಾಗಲಿ ತಾವು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹಿಬಾ ಬಾಲಿ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾದ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿ, ಸಾಹಿಬಾ ಬಾಲಿ ಓರ್ವ ನಟಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ನಿರೂಪಕಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಯಾರು ಈ ಸಾಹಿಬಾ ಬಾಲಿ? ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಯಣದ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ಸಾಹಿಬಾ ಬಾಲಿ?: ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 1994ರಂದು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಾಹಿಬಾ ಬಾಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಂಸರಾಜ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಆರ್.ಕೆ.ಪುರಂನ ದೆಹಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತವನ್ನು ಮೀರಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು. ಯುಕೆಯ ಡರ್ಹಾಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೆಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಸಾಹಿಬಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಯಾಣವು ನಟನೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಗಳನ್ನೂ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ವ್ಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಲವಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 874K ಫಾಲೋವರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಹಿಬಾ ಬಾಲಿ ಅವರ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು: ಸಾಹಿಬಾ ಬಾಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 2017ರ 'ಡಿಯರ್ ಮಾಯಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ನಂತರ, 'ಜಿಯಾ ಜಾಯೆ' ಮತ್ತು 'ಲೈಲಾ ಮಜ್ನು' (2018) ಸೇರಿ ಮುಂತಾದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ, ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ನಟಿಸಿದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ 'ಬಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್' (2019) ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸರಣಿ 'ತಾನಾವ್' (2022)ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಅಭಿನಯದ 'ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಚಮ್ಕಿಲಾ' (2024) ಅವರ ಗಮನಾರ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ನಟನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಸಾಹಿಬಾ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕ್ರೀಡಾ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಸಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಸಾಹಿಬಾ ಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು?: ಸಾಹಿಬಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, "ಸಬ್ಕಾ ಬೆಸ್ಟಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್, "ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಮಿ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಅನೇಕರು ಅವರದ್ದು ಸ್ನೇಹವೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ಲಂಡನ್ನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ವೇಳೆ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯೂ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು.
ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗುರುಪುರಬ್ ಆಚರಣೆಯ ಫೋಟೋ ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
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ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಹಿಬಾ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯಭರಿತ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾದ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದವು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.
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