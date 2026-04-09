'ಧುರಂಧರ್ 2' ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್​​ ಯಾವಾಗ? ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​​ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿ?

ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಕ್ಸಸ್​ಫುಲ್​​ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2 ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್​ ಯಾವಾಗ? (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 9, 2026 at 5:30 PM IST

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​​ ಹೇಳಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದು, ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನೇಕರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​​ಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026ರಂದು ಈದ್, ಯುಗಾದಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಇಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ಟ್ರೇಡ್​​ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಧುರಂಧರ್ 2 ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,650 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. 2026ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 1,030.42 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದ 'ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್‌'ನ ದೇಶೀಯ ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿಸಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2 ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ? ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರವು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಎಂಟು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದವು. ಧುರಂಧರ್ 2ಗೂ ಅದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಚಿತ್ರ ಮೇ 29 ಅಥವಾ ಜೂನ್ 5, 2026ರಂದು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅದರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬೃಹತ್​ ಒಟಿಟಿ ಡೀಲ್​​: ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಒಟಿಟಿ ಡೀಲ್‌ನಿಂದ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮೂಲವೊಂದು ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, "ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರದ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ 175 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ 150 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬೃಹತ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪುಷ್ಪ 2, ಬಾಹುಬಲಿ 2 ಮೀರಿಸಿದ ಧುರಂಧರ್ 2: 2026ರ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್​ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

''ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಈ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತ ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೀಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಧುರಂಧರ್‌ನ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಯಶಸ್ಸು ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2025ರಲ್ಲಿ ಆರ್​​​ಸಿಬಿ ಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಕ್ಷಣ: ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್​​​ ಸಾಂಗ್​ ಹಾಡಿದ ಗುರುಕಿರಣ್​; ರಿಲೀಸ್​ ಯಾವಾಗ?

ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಚಿತ್ರವು 2025ರ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್​ಕವರ್​​ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಝಾರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ 55 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರನ್​ಟೈಮ್​ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸೌತ್ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫೈಟ್ ಎದುರಿಸಿತು, ಆದರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್​ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

