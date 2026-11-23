ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರುಖ್ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಮಾತು
ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 2:50 PM IST
ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಶೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಿದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' ಚಾಟ್ ಶೋನ ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಗೌರಿ ತಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಗೌರಿ ಅವರಲ್ಲಿ, "ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ?" ಎಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಕರಣ್ ಕೇಳಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನರ್ ಗೌರಿ ಖಾನ್, "ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅಂಶ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರ್ಯನ್ಗೆ ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಅತಿಯಾದ ಒಲವಿನಿಂದಾಗಿ, ಅವನು ಅವರ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ'' ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ.
"ಆರ್ಯನ್ ಸದಾ 'ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ' ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ. ಇದನ್ನೇ ಆತ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ, 'ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್' ಕೇಳಿದ್ದರು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ "ಹಾಗಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ (ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ) ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರವಾಯಿತೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗೌರಿ, "ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ. ನಾನು ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಾರುಖ್ ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಗೌರಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದವರಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, 1991ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಜಾಬಿ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ದಂಪತಿಗೆ ಆರ್ಯನ್, ಸುಹಾನಾ ಮತ್ತು ಸರೋಗೆಸಿ (ಬಾಡಿಗೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ) ಮೂಲಕ ಜನಿಸಿದ ಅಬ್ರಾಮ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಎರಡೂ ಧರ್ಮಗಳ ಹಬ್ಬದಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಣಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಶಂಸೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ.
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ಈ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎರಡೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸ 'ಮನ್ನತ್'ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ದೀಪಾವಳಿ, ಈದ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವಾಗ, ತಾವೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ' ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾಗಿ ಶಾರುಖ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2020ರಲ್ಲಿ 'ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, "ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹಿಂದೂ, ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು 'ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ' (ಭಾರತೀಯರು)" ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದರು.
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