ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ರೂಮರ್ ಹರಡಿದ್ಯಾವಾಗ? ರಕ್ಷಿತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿಯ ಆರಂಭದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು?
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿಂದು 'ವಿರೋಶ್' ಜೋಡಿಯ ಮೆಹೆಂದಿ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಲ್ದಿ, ಸಂಜೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಜರುಗಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 24, 2026 at 3:55 PM IST
ಕನ್ನಡದ 'ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ ಸದ್ಯ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಹುವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
'ವಿರೋಶ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್'ಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ದಿನ: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಯಾದ 'ಐಟಿಸಿ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ ಉದಯಪುರ'ದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಇದೇ ಗುರುವಾರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ಮೆಹೆಂದಿ ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಲ್ದಿ ಸಮಾರಂಭ, ಸಂಜೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು 'ವಿರೋಶ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
2018ರಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಮ್, ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್: 2016-17ರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಅಂಜನೀಪುತ್ರ, ಚಮಕ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕಿರಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ 2018ರಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಮ್ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಗೆ ತೆಲುಗು ನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದರು.
ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಮ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿರೋಶ್ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ: ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಸದ್ಯ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್, ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ: ರಶ್ಮಿಕಾ ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಶುರುವಾಯಿತು.
ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮೌನವೇ ಉತ್ತರ: 2019ರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವದಂತಿ ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡಿತು. ಆದ್ರೆ, 2018ರಿಂದಲೂ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಅಂತೆ ಕಂತೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಪರೋಕ್ಷ ಉತ್ತರಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಖುಷಿಗೆ ಕಾರಣ: 2020 ಮತ್ತು 2022ರ ನಡುವೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಸುತ್ತಲಿನ ವದಂತಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನೇರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ವೆಕೇಶನ್ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ. ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸೇಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಖಚಿತ ಎಂದು ನಂಬಿದರು.
ವಿಜಯ್ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ: ಇದಾದ ಕೆಲ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಗಮನಿಸಿದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಬದ್ಧತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು.
'ವಿಜಯ್ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ'-ರಶ್ಮಿಕಾ: 2023 ಮತ್ತು 2024ರ ನಡುವೆ, ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಅನಿಮಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು "ನಿಜವಾದ ನಾಯಕ ಯಾರು?" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ವಿಜಯ್ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಕ್ಷಣ ಅವರ ಆಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಯಿತು. ಪ್ರಮೋಶನ್ ಸಂದರ್ಭ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಾಚಿ ನೀರಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವದಂತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲೂ ವಿರೋಶ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆ: 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೈಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು, ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದ್ದ ಕ್ಷಣಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಜೋಡಿ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದರು.
2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಉಂಗುರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದವು. ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಜೋಡಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
ವಿರೋಶ್ ವಿವಾಹ ಘೋಷಣೆ: 2018ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ವದಂತಿಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್, ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 22, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ''ಅವರ್ ಡಿಯರೆಸ್ಟ್ ಲವ್ಸ್, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೀರ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ನೀವು ನಮಗೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು 'ವಿರೋಶ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಿಕೆಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವದನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ - 'ವಿರೋಶ್ ವಿವಾಹ'. ನಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸದಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗ. ಅಪ್ಪುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಸೋಮವಾರ ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಇಂದು ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್: ಇನ್ನೂ, ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ರಶ್ಮಿಕಾರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಹಳ ನಾಜೂಕಾಗಿ, ಘನತೆಯಿಂದ, ನಗುಮೊಗದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು.
ಇದು ಗಾಸಿಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ವದಂತಿ. ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ದರು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನಗುಮೊಗದಲ್ಲೇ ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಗೆಳೆಯ, ನಟ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ನನಗಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಚಾಕ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನೋ ಮಗುವಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲಾ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೋ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು'' ಎಂದಿದ್ದರು.
ಹಲವು ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರವನ್ನೇರಿದ್ದು, ಜೀವನದ ಹೊಸಪಯಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.