ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಕಜಿಯಾ: ಫಿನಾಲೆ ಯಾವಾಗ? ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು?.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ!
Miss Universe 2026: 75ನೇ 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಕಜಿಯಾ ಲಿಜ್ ಮೆಜೊ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 4:27 PM IST
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ 75ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊದ ಸ್ಯಾನ್ ಜುವಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ 116 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಿರೀಟಕ್ಕಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, 2025ರ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಫಾತಿಮಾ ಬಾಷ್ ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ವಿಜೇತೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತೊಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತವು ನವೆಂಬರ್ 25ರ ಮುಂಜಾನೆ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ) ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಕೇರಳದ ಕಜಿಯಾ ಲಿಜ್ ಮೆಜೊ (Kaziah Liz Mejo) ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ಅಂತಿಮ ಹಂತವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2026: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು?
ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2026ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ (Eastern Time) ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊದ ಸ್ಯಾನ್ ಜುವಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜೋಸ್ ಮಿಗುಯೆಲ್ ಅಗ್ರೆಲೋಟ್ ಕೊಲಿಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಮುಂಡೋ ಮತ್ತು REELZನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪಿಕಾಕ್ ಮತ್ತು REELZ+ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. REELZ ಆಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕವೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುವ ಭಾರತೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. 'ಟೆಲಿಮುಂಡೋ' ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಪಿಕಾಕ್' ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 'ರೀಲ್ಜ್+' ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ (ರೀಲ್ಜ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ) ಮೂಲಕವೂ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ 2026ರ ಹೋಸ್ಟ್ ಯಾರು?
ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮಾರಿಯೋ ಲೋಪೆಜ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2022 ಆರ್ಬೋನಿ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯ ಹೋಸ್ಟ್. ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 1993 ದಯಾನಾರಾ ಟೊರೆಸ್ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ನಿರೂಪಕರಾದ ಜುರಿ ಹಾಲ್ ಸಹ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಜುಲೇಕಾ ರಿವೆರಾ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2001 ಡೆನಿಸ್ ಕ್ವಿನೋನ್ಸ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
75ನೇ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?
ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡಾ ದೇಶಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ನಡೆದ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇಷಭೂಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ'ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 22ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಈಜುಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಧರಿಸುವ ಗೌನ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆದವು.
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 30 ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳ (ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಹಿಂದಿನ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ) ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 12ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು 'ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗೌನ್' ಶೋ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಐವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮುಂದಿನ 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಈ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2026' ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು?
75ನೇ 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕಜಿಯಾ ಲಿಜ್ ಮೆಜೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ಮಾವೆಲಿಕ್ಕರಾದವರಾದ 19 ವರ್ಷದ ಕಜಿಯಾ, ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026' ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮೂಲಕ, ಕೇರಳದಿಂದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾದರು. ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವ ಕಜಿಯಾ, ಮಾಡೆಲ್, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
2007ರಲ್ಲಿ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕಜಿಯಾ, ಈ ಹಿಂದೆ 'ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ದಿವಾ 2024' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, 'ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ 2025' ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ರನ್ನರ್ - ಅಪ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶದ ಮೂಲಕ, 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಜಿಯಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವು ಈ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ
- ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ (1994)
- ಲಾರಾ ದತ್ತಾ (2000)
- ಹರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು (2021)
'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2026' ವಿಜೇತೆಯು ಏನನ್ನು ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ?
ವಿಜೇತೆಯು ಹೊಸ ವಜ್ರದ ಕಿರೀಟ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್'ನ ಜಾಗತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
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