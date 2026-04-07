ಸಿನಿಮಾ ಸೋತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್!
ಸಿನಿಮಾ ಸೋತ ನಂತರ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದು, ತನಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 7, 2026 at 12:15 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಿಲಾಡಿ.
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಮ್ಮೆ ತನಗೆ ಚೆಕ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
" #AkshayKumar and I worked together and the film didn't do well. He casually came to me and gave me the cheque back. Koi actor nahi karta aise. Mere 31 years me maine nahi dekha" - #EktaKapoor pic.twitter.com/YAE8yKQNBR— $@M (@SAMTHEBESTEST_) April 6, 2026
"ನಾನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕ್ಷಯ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಅವರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದ್ರು. ನನಗೆ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಏಕೈಕ ನಟ ಅವರು'' ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ನಡೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿರಳ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. "ನಾನು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಯಾರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ 31 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಏಕ್ತಾ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದೆ. ಆ ಚಿತ್ರ ಕೊನೆಗೂ ಆಯಿತು" ಎಂದು ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ಏಕ್ತಾ ಆ ಸೋತ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದೆಂದು ಈ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು 2013ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ದೊಬಾರಾ!' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇರಾ ಫೇರಿ, ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯ್ಯಾ ಮತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಕಾಶ್ ಕೌಶಿಕ್ ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್, ರೋಹನ್ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಲಾಷ್ ನಾಯರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಾಜಿ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕ್ತಾ ಆರ್ ಕಪೂರ್, ಶೋಭಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ಟಬು, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್, ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ, ಮಿಥಿಲಾ ಪಾಲ್ಕರ್, ಜಿಶು ಸೇನ್ಗುಪ್ತಾ, ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ತಾರೆ ಅಸ್ರಾನಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.