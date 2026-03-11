ಧುರಂಧರ್ 2ಗೆ ಹೆದರಿತಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'? ಮುಂದೂಡಿಕೆಗೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು? 'ಕೆವಿಎನ್' ಆಪ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು
ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರೋದಾದ್ರೂ ಏಕೆ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
'ಈ ಸಲ ಯುದ್ಧನೇ ಬೇರೆ' ಎಂಬ ಖಡಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಒಳಗೊಂಡ ಟೀಸರ್ನಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹೇಳಿರೋ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೌಂಟರ್ ಎಂದು ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವರ್ಸಸ್ ಧುರಂದರ್ 2 ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂದೇ ದಿನ ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫೈಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಹೌದು, ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ, ಧುರಂಧರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧುರಂದರ್ 2 ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾಶಸ್ ಪಕ್ಕಾ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಅಂದುಕೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ರೆ ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬದಲು ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಅನೇಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೂಡಾ ಆಯಿತು.
Toxic : A Fairy Tale for Grown-Ups - in Cinemas Worldwide on 4 June 2026 pic.twitter.com/TlLgyzrKsF— Yash (@TheNameIsYash) March 4, 2026
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'ಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ನ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಗೆ ಈಗ ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಧುರಂದರ್ 2ಗೆ ಈ ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸಲಿಗೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಧುರಂದರ್ 2 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆದರಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೇ, ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡಿತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೆರೆಯೇ ಇದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಂಡ್ರೆ ಅದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಎದುರು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಗೆಲ್ಲುವ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
RAYA— Yash (@TheNameIsYash) January 8, 2026
Toxic : A Fairy Tale for Grown-Ups in cinemas worldwide on 19-03-2026#ToxicTheMovie pic.twitter.com/fpSdI8utAv
ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳೇ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರೊಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕಥೆಗಾರನಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ಟೀಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಶೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಶಿ, ಟೊವಿನೊ ಥಾಮಸ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4ರಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.