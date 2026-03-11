ETV Bharat / entertainment

ಧುರಂಧರ್​​ 2ಗೆ ಹೆದರಿತಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'? ಮುಂದೂಡಿಕೆಗೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು? 'ಕೆವಿಎನ್' ಆಪ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರೋದಾದ್ರೂ ಏಕೆ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆನ್​​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Toxic release date postpone
ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿಕೆ (Photo: Film Poster)
Published : March 11, 2026 at 5:17 PM IST

'ಈ ಸಲ ಯುದ್ಧನೇ ಬೇರೆ' ಎಂಬ ಖಡಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಒಳಗೊಂಡ ಟೀಸರ್​ನಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸೌಂಡ್​​ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'. ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹೇಳಿರೋ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೌಂಟರ್ ಎಂದು ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವರ್ಸಸ್ ಧುರಂದರ್ 2 ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್​​​​ಟ್ಯಾಗ್​​​ ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂದೇ ದಿನ ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಫೈಟ್​​ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಹೌದು, ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ, ಧುರಂಧರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧುರಂದರ್ 2 ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾಶಸ್ ಪಕ್ಕಾ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಡಿವೈಡ್​ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಅಂದುಕೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ರೆ ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ ಬದಲು ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಅನೇಕರಿಗೆ ಶಾಕ್​ ಕೂಡಾ ಆಯಿತು.

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'ಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್​ನ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ಗೆ ಈಗ ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಧುರಂದರ್ 2ಗೆ ಈ ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸಲಿಗೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಧುರಂದರ್ 2 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆದರಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್​​ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಇದಲ್ಲದೇ, ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡಿತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೆರೆಯೇ ಇದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್​ 19ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಂಡ್ರೆ ಅದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಎದುರು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಗೆಲ್ಲುವ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ಗೂ ಮುನ್ನ ಯಶ್​ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ಕೆಜಿಎಫ್‌ 2 ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಥಗಿತ!

ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳೇ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರೊಮೈಸ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಎಫ್​ಎಕ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶ್​ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕಥೆಗಾರನಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಶ್​ ತಮ್ಮ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಲವ್​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್​ 3' ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜೊತೆ ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇಗೆ? ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಂದರ್ಶನ

ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​, ಟೀಸರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಶೇಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಶಿ, ಟೊವಿನೊ ಥಾಮಸ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ‌ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಶ್​ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4ರಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

