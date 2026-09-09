'ನಾನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ': ಪುನೀತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಶ್ರೀ: ರಕ್ಷಿತಾ, ರಮ್ಯಾ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ ನೋಡಿ
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ 'ವೈರಲ್ 80s AI ಟ್ರೆಂಡ್' ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ರೆಟ್ರೋ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೂ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 5:01 PM IST
80ರ ದಶಕದ ನೋಟ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ AI ಮೂಲಕ. ಜನಪ್ರಿಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೆಟ್ರೋ-ಶೈಲಿಯೇ ತುಂಬಿದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಹಳೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಥವಾ 80ರ ದಶಕದ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರೆಟ್ರೋ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಎಐ ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.
ಕೇವಲ ವಿಂಟೇಜ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸೇರಿಸುವ ಬದಲು, ಎಐ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ, ಬಟ್ಟೆ, ಆಭರಣಗಳು, ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಸಹ 80ರ ದಶಕದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ದಟ್ಟ ಕೇಶರಾಶಿ, ಬೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್, ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಭಂಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರಣಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ, ಅಂದಿಗೂ ನಾನು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ, ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕನಸು ನನಸಾಗಿ, ನಾನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವೆ ಎಂಟಿಆರ್ ದೋಸೆಗಾಗಿ, ಟಾಕೀಸ್ ಆಚೆ ಕಾದಿರುವೆ ಟಿಕೇಟಿಗಾಗಿ ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಣಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್, ನನಗೆ 80ರ ದಶಕ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟವೆಂದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಸಂಗೀತ, ನಟರು ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಮೋಹಕತಾರೆ ರಮ್ಯಾ ಕೂಡಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, 'ನೋ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು 'ರೆಟ್ರೋ ಕನಸಿನಿಂದ ಬಂದ ಮುದ್ದಾದ ಹುಡುಗಿ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
80ರ ದಶಕದಂತೆ ಕಾಣುವ ಎಐ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು?
ಲುಕ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ChatGPT ನಂತಹ AI ಇಮೇಜ್-ಜನರೇಷನ್ ಟೂಲ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. 80ರ ದಶಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕೇಳಬಹುದು. ನಂತರ ಬೇಕಾದ ಕೇಶರಾಶಿ, ವರ್ಣರಂಜಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಡೆನಿಮ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳು, ಆಭರಣಗಳು, ವಿಂಟೇಜ್ ಒಳಾಂಗಣಗಳು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಶೈಲಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು, ಬೆಳಕು, ಮಸುಕಾದ ಬಣ್ಣಗಳಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಬದಲಾಯಿದೇ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೂಡಾ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುಟುಂಬದ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಕಲ್ಪಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳವರೆಗೆ, ವೈರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೊಸ ಆಸಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
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